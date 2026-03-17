متري: تمّ اليوم نقل 132 سجينا سوريا ضمن الدفعة الأولى من اتفاقية نقل السجناء المحكومين إلى سوريا

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري في تصريح اليوم انه "تمّ تنفيذ الدفعة الأولى من عملية نقل السجناء السوريين المحكومين من لبنان إلى سوريا، والتي بلغت 132 سجينًا، وذلك تطبيقًا لأحكام الاتفاقية الموقّعة بين البلدين بتاريخ 6 شباط 2026. وجرت عملية النقل بإشراف المديرية العامة للأمن العام، وبالتعاون مع الأجهزة اللبنانية المعنية".



واوضح ان "هذه الخطوة تأتي في إطار الالتزام بالقوانين والاتفاقيات الثنائية والدولية ذات الصلة، وبما يراعي المعايير القانونية والإنسانية، ويؤمّن استكمال المحكومين محكومياتهم في بلدهم الأم، وفق الأصول المرعية الإجراء".



واكد متري أنّ "هذه العملية تمّت بمتابعة مشكوره من وزير العدل الاستاذ عادل نصّار، ومن قبل الاجهزة القضائية والامنية المختصة".



وشدد على "مواصلة العمل لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاقية تباعًا، وبما يحقق الأهداف المرجوة منها على المستويين القانوني والإنساني، ويعزّز العلاقات الثنائية بين البلدين القائمة على الثقة و الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة".