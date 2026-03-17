الرئيس عون دان استهداف العسكريين: لوقف الاعتداءات فوراً على القرى والبلدات وسكانها ولعدم التعرض للجيش

أجرى رئيس الجمهورية جوزاف عون اتصالين هاتفيين بوزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى وبقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وقدّم لهما التعازي باستشهاد العسكريين الاثنين في الجنوب اليوم، نتيجة غارة إسرائيلية على طريق زبدين – النبطية.



ودان الرئيس عون بأشد العبارات استهداف العسكريين بالتزامن مع استمرار الاعتداءات التي أودت أيضاً بحياة المئات من النساء والرجال والأطفال الأبرياء، معتبراً أن هذه الأعمال تشكّل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والإنسانية.



وأكد أن استهداف المؤسسة العسكرية، التي تضطلع بدور وطني جامع في حماية الاستقرار وصون السيادة، يتناقض بشكل فاضح مع دعوات لبنان والمجتمع الدولي إلى تمكين الجيش من بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح في أيدي القوات المسلحة الشرعية.



وجدد الرئيس عون تمسك لبنان بهذا الخيار، داعياً إلى وقف الاعتداءات فوراً على القرى والبلدات وسكانها، وعدم التعرض للجيش الذي يبقى الملاذ الأخير في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.