شهيب بحث مع الصدي في مشاريع تحسين التغذية بالمياه

زار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب أكرم شهيب، يرافقه رئيس دائرتي التوزيع والمحطات في جبل لبنان الجنوبي يونس الجرماني، وزير الطاقة والمياه جوزيف الصدي، في إطار متابعة ملف المياه وتفادي تكرار الأزمة التي شهدها العام الحالي.



وأفاد شهيب في بيان بأن "اللقاء عرض مجموعة من المشاريع المقترحة لتحسين التغذية بالمياه في قضاء عاليه، وأكد الوزير الصدي دعمه لهذه المشاريع، لا سيما تأمين خط الخدمات الكهربائية لآبار جسر القاضي، وتجهيز بئر الغابون، وإنشاء خزان لبلدة بدغان، وتنفيذ شبكة مياه لبلدة شارون، إضافة إلى حفر وتجهيز آبار في كل من سوق الغرب وعيتات ومجدليا. كما تم تحويل دراسات لإنشاء خزان في بلدة كفرمتى، إلى جانب إعداد دراسات لحفر بئرين من شأنهما دعم خط الرعيان، بما يساهم في زيادة كميات المياه لمدينة عاليه وقرى الشحار الغربي. وكذلك، تم تأكيد ضرورة استكمال الطلبات المقدمة إلى الوزارة، وفي مقدمها حفر بئرين إضافيتين في مدينة عاليه، حيث طلب الوزير الصدي تزويده بالدراسات اللازمة لهذه المشاريع تمهيداً للبدء بتنفيذها. وفي سياق متصل، تم عرض عدد من الاقتراحات المتعلقة بقرى قضاء الشوف، على أن تستكمل متابعتها مع الوزير في مراحل لاحقة".