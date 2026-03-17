الجميّل استقبل عطالله: لتكثيف الجهود لحماية القرى الحدودية والجنوبية وتحييدها عن الاستهدافات الإسرائيلية

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في مقره في بكفيا رئيس بلدية راشيا الفخار بيار عطالله، وذلك على خلفية التهديدات الأخيرة التي طالت البلدة والتي جرى تداركها بعد اتصالات مكثفة أجراها الجميّل مع قيادة الجيش اللبناني.

وشدّد الجميّل على أهمية تكثيف الجهود لحماية القرى الحدودية والجنوبية وتحييدها عن الاستهدافات الإسرائيلية.

وأكد أنه يبذل مساعي دائمة عبر التواصل مع رؤساء البلديات في القرى الجنوبية وسائر الجهات المعنية من أجل الحفاظ على أمن الأهالي وسلامتهم ومنع تعريض القرى وأهلها لمخاطر الاعتداءات.

ونوّه الجميّل بصمود أبناء القرى الجنوبية معتبراً أنهم “المقاومون الحقيقيون” الذين يتمسكون بأرضهم ويواجهون التحديات اليومية بإرادة صلبة.