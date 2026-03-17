المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان تقدّم إحاطتها إلى مجلس الأمن: على لبنان أن يركّز على ما يمكن القيام به على المستوى الداخليّ

أخبار لبنان
2026-03-17 | 12:58
المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان تقدّم إحاطتها إلى مجلس الأمن: على لبنان أن يركّز على ما يمكن القيام به على المستوى الداخليّ

وصفت المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت تداعيات الأعمال العدائية في لبنان بالقول: “سرعان ما تلاشت الآمال في أن يبقى لبنان بمنأى عن الحرائق المستعرة في المنطقة عندما شنّ حزب الله هجومًا على إسرائيل في الساعات الأولى من 2 آذار، ناشراً بذلك شرارات لا تزال تحرق لبنان وتشعل ألسنة اللهب فيه”.

 

وحذّرت المنسّقة الخاصّة، في إحاطةٍ قدّمتها إلى مجلس الأمن، من أنّ "الرهان على تسوية إقليمية لحلّ مشاكل لبنان سيشكّل خطأً جسيماً." 

 

وأكّدت أنّه، رغم استمرار الجهود الدبلوماسية بلا انقطاع، "يجب على لبنان أن يركّز بشكلٍ عاجلٍ على ما يمكن القيام به على المستوى الداخلي، بما في ذلك وضع خارطة طريق شاملة لمعالجة مسألة مستقبل حزب الله."

 

ورأت أنّ "هذه الخارطة يجب أن لا تقتصر على سلاح حزب الله فحسب، بل يتعين أن تشمل أيضًا شبكاته المالية وبنيته الاجتماعية، وأن يتشارك في وضعها جميع مؤسسات وأجهزة الدولة اللبنانية”.

 

ودعت المنسّقة الخاصّة إلى اتّخاذ "إجراءات سريعة وحاسمة" في شأن الأهداف المؤجّلة منذ زمنٍ، بما فيها "وضع استراتيجية للأمن الوطني، واطلاق شكلٍ من أشكال الحوار بين مختلف الأحزاب السياسية، وتعزيز الفرص الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المهمّشة، والتخطيط لليوم التالي فيما يخص مقاتلي حزب الله".

 

وشددت هينيس‑بلاسخارت على أن مسألة "تعزيز قدرات الجيش اللبناني يجب أن تحظى بذات القدر من الأهمية”.

 

واوضحت أنّ "الواقع الأليم بين أيدينا هو أنّه رغم دورها الذي لا غنى عنه في ترسيخ حصرية السلاح بيد الدولة، ما زالت القوّات المسلّحة اللّبنانية تواجه فجوة هائلة بين الموارد المتاحة والمهام الملقاة على عاتقها." 

 

وشدّدت على أنّ ذلك يتطلّب زيادة كبيرة وملموسة في الدعم الدولي، إلى جانب إعادة ترتيب الأولويات المالية داخل لبنان، مؤكّدةً أنّ "وجود جيش لبناني قوي وذو مصداقية يجب أن يشكّل أولوية مشتركة."

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الشيخ نعيم قاسم: المقاومة مستمرة مهما بلغت التضحيات... ومستمرون بموالاتنا لقائدنا مجتبى خامنئي
الجميّل استقبل عطالله: لتكثيف الجهود لحماية القرى الحدودية والجنوبية وتحييدها عن الاستهدافات الإسرائيلية
أخبار لبنان
2026-03-09

المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان تزور إسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-05

الرئيس عون عرض مع نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وانعكاسها على الوضع الإنساني عموماً وفي لبنان بشكل خاص

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-21

الخارجية الإيرانية تدين الهجمات الإسرائيلية على لبنان: لضرورة تحرّك الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشكل فوري

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-26

شكوى من "الخارجية" الى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتّحدة بشأن استمرار الخروقات الإسرائيليّة

أخبار لبنان
17:53

حزب الله في سلسلة بيانات جديدة: إستهداف قواعد ومستوطنات وتجمعات للعدو الإسرائيلي

LBCI
أمن وقضاء
16:49

أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم منصّات إطلاق قذائف صاروخية وعناصر من حزب الله

LBCI
خبر عاجل
16:39

أدرعي يوجّه إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها: انتقلوا الى شمال نهر الزهراني

LBCI
أخبار لبنان
16:11

إليكم التقرير اليومي لوحدة إدارة مخاطر الكوارث...

LBCI
أخبار لبنان
13:14

الشيخ نعيم قاسم: المقاومة مستمرة مهما بلغت التضحيات... ومستمرون بموالاتنا لقائدنا مجتبى خامنئي

LBCI
اقتصاد
03:06

ارتفاع جديد بأسعار المحروقات

LBCI
آخر الأخبار
11:22

الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية استهدفت غرفة داخل بستان يقيم فيها سوريون في منطقة الزهراني - قضاء صيدا ومعلومات أولية عن وقوع إصابات

LBCI
آخر الأخبار
18:07

فرانس برس: دوي انفجارات قوية في دبي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:02

اليونيسف للـLBCI: الأطفال يدفعون ثمن هذه الحروب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:59

دفعة أولى من المحكومين السوريين سلمهم لبنان إلى سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:55

أزمة النزوح تتفاقم… والحكومة تستنجد بأصدقاء لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:52

في التهجير لا عيد فطر... فقط ذكريات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:47

اغتيالات كبيرة تهزّ إيران… لاريجاني وآخرون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

اد غبريال للـLBCI: خطوتان أساسيتان على الجيش اللبنانيّ والحكومة أن يقوما بهما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

في لبنان... طرح التفاوض أمام اكثر من عقدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

ضربات طالت مناطق عديدة اليوم... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

متري للـLBCI: التنسيق الامني بين لبنان وسوريا مستمر بشكل شبه يومي

LBCI
أخبار لبنان
00:30

انذار اسرائيلي الى سكان قرية عرب الجل

LBCI
خبر عاجل
02:53

تحذير اسرائيلي إلى سكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الزهراني

LBCI
اقتصاد
03:06

ارتفاع جديد بأسعار المحروقات

LBCI
أخبار لبنان
13:14

الشيخ نعيم قاسم: المقاومة مستمرة مهما بلغت التضحيات... ومستمرون بموالاتنا لقائدنا مجتبى خامنئي

LBCI
خبر عاجل
12:37

قيادة الجيش نعت 3 شهداء في غارة إسرائيلية على قعقعية الجسر

LBCI
أخبار دولية
07:06

أدرعي: قتلنا علي لاريجاني بالفعل

LBCI
خبر عاجل
16:39

أدرعي يوجّه إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها: انتقلوا الى شمال نهر الزهراني

LBCI
أخبار لبنان
13:33

جنبلاط تلقى اتصالا من بري ورسالة من الرئيس الفلسطيني

