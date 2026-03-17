الشيخ نعيم قاسم: المقاومة مستمرة مهما بلغت التضحيات... ومستمرون بموالاتنا لقائدنا مجتبى خامنئي

وجه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رسالة إلى مجاهدي المقاومة الإسلامية، قال فيها إن "حزب الله ومقاومته الإسلامية في موقع الدفاع المشروع، في معركة "العصف المأكول"، وفي الدفاع لتحرير الأرض ورفضِ الاستسلام وحمايةِ الوجود واستقلالِ الوطن". وأكد أن "المقاومة مستمرة في ميدان الشرف مهما بلغت التضحيات والميدان هو الذي يحسم المعركة".