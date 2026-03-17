جنبلاط تلقى اتصالا من بري ورسالة من الرئيس الفلسطيني

تلقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اتصالا من رئيس مجلس النواب نبيه بري، في الذكرى التاسعة والأربعين لاستشهاد كمال جنبلاط.



وأشاد بري، خلال الاتصال، بـ"المواقف الوطنية الحكيمة التي تميز بها الراحل الكبير"، منوها بـ"دوره وإرثه السياسي".



كما تلقى جنبلاط، في المناسبة نفسها، رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استحضر فيها "العلاقات التاريخية التي ربطت الشهيد الكبير بالقضية الفلسطينية، ودعمه المستمر لها".