رئيس الرابطة المارونية أيّد مبادرة رئيس الجمهورية للتفاوض

بحث رئيس الرابطة المارونية مارون الحلو مع وفد من بلدية رميش أوضاع القرى المسيحية الحدودية وسبل مساعدتهم على تثبيتهم في بيوتهم وقراهم وتوفير كل مستلزمات الصمود والمساعدات الممكنة لبقائهم في أرضهم.

كما زار الحلو ترافقه لجنة الانتشار في الرابطة المارونية بكركي لاطلاع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الرابطة العالمي للاغتراب.

وبعد اللقاء، قال الحلو: "الزيارة اليوم لوضع غبطته في أجواء التحضير للمؤتمر الاغترابي الذي تنظمه الرابطة ويعقد في لبنان أواخر حزيران المقبل، إذا كانت الاوضاع مستقرة وتسمح بانعقاده، واخذنا بركة سيدنا في هذا الموضوع".

واضاف: "تطرقنا الى الاوضاع في الجنوب والشغل الشاغل لجميع اللبنانيين وما ينتج عن ذلك من حزن وألم وقلق ينتاب الجميع في هذه المرحلة، ونحن نشد على أيادي الجنوبيين وصمودهم في قراهم، ويجب تلافي المعركة الكبرى ولا سمح الله ان كان هناك من اجتياح للأراضي مما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا وتصبح الحلول صعبة، والاكيد أن الدولة تبذل ما في وسعها لايواء النازحين والمشردين بشكل منظم، ونتمنى ان تنتهي هذه المرحلة في أسرع وقت ممكن".

وعن مبادرة رئيس الجمهورية، أكّد رئيس الرابطة وجود مفاوضات ستحصل في لبنان، “والحرب من جولة إلى أخرى تجني على البلد واقتصاده ومجتمعه”.

وشدد على ضرورة الوصول إلى مرحلة تتفاوض فيها الدولة اللبنانية برعاية دولية لتتمكن من إنهاء هذا الوضع الشاذ لينعم لبنان بالاستقرار.