طيران الشرق الأوسط: تأجيل الرحلة العارضة من والى دبي يوم الأربعاء

نظرا للأوضاع المستجدة في مطار دبي الدولي، ولأسباب خارجة عن ارادتها، أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية تأجيل الرحلة العارضة المقررة ليوم الأربعاء الموافق في 18 آذار 2026 من والى دبي تحت رقم ME1428/1429 الى موعد يحدد لاحقاً.



وقالت في بيان: "وعليه نطلب من الركاب الكرام عدم التوجه الى المطار سواء في بيروت أو في دبي".



وأضافت: "لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الأرقام التالية:

- الخط الارضي: 01-629999

- الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية

- الخطوط الخلوية: 81-477905 / 81-477906 / 81-477907 / 81-477908