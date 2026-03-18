بيروت
22
o
البقاع
20
o
الجنوب
24
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
22
o
متن
22
o
بيروت
22
o
البقاع
20
o
الجنوب
24
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
22
o
متن
22
o
مرقص ترأس اجتماعا طارئًا لعدد من المؤسسات الإعلامية تمهيداً لدعوة البقية: لنعمل معا على أن يكون إعلامنا عنصر قوة وتماسك
2026-03-18 | 08:15
مرقص ترأس اجتماعا طارئًا لعدد من المؤسسات الإعلامية تمهيداً لدعوة البقية: لنعمل معا على أن يكون إعلامنا عنصر قوة وتماسك
عقد وزير الإعلام بول مرقص اجتماعا طارئا للمؤسسات الإعلامية بناء على دعوته، للتداول في الخطاب الإعلامي في مختلف الوسائل الاعلامية، في ضوء الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان في هذه المرحلة الحساسة، حفاظاً على السلم والاستقرار الداخلي ودرءًا لخطاب الفتنة والتحريض، على ان تستكمل الاجتماعات لاحقا مع سائر وسائل الاعلام ولا سيما المواقع الالكترونية.
واستهلّ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت بناء على طلب الوزير حداداً على أرواح شهداء العدوان الاسرائيلي على لبنان ولاسيما شهداء الصحافة خصوصاً مع تبلّغ المجتمعين استشهاد مديرالبرامج السياسية في قناة "المنار" محمد شري.
وقال مرقص: "نجتمع اليوم انطلاقًا من إيماننا العميق بالدور الوطني المحوري الذي يؤديه الإعلام، ليس في نقل الخبر فحسب، بل في المساهمة في حماية المجتمع وصون الاستقرار وتعزيز الوعي العام. فالإعلام، خصوصاً في زمن المحن والمآسي والحروب، لا يكون مجرد ناقل للوقائع، بل شريكًا في المسؤولية الوطنية، وضوءاً مسلًطاً على حاجات البلاد في زمن الحرب وفي طليعتها حاجات أهلنا واخوتنا النازحين".
ولفت الى أن ما يمر به لبنان اليوم يتطلب أعلى درجات الحكمة والتبصّر، ويستدعي منّا جميعًا، كلّ من موقعه، تهدئة النفوس وتفادي كل ما من شأنه تأجيج الهواجس أو التحريض وتغذية الانقسامات، مشيرا الى أن الكلمة قد تكون عامل طمأنة وبناء، وقد تتحول، إن أسيء استخدامُها، إلى أداة توتير وتفكيك.
وأضاف: "من هنا، كلنا ثقة بأنكم ستساهمون معنا في التحلّي بأقصى درجات المسؤولية المهنية والوطنية التي لطالما عرفتم بها في مقاربة الأحداث والتطورات".
واكد الوزير مرقص "الحرص الكامل والشديد لوزارة الإعلام على حرية الرأي والتعبير والاعلام، المحفوظة والمكفولة، والتشديد في الوقت عينه على أن هذه الحرية تقترن دائمًا بالمسؤولية، لا سيما في الأوقات المصيرية التي تتطلب تغليب المصلحة الوطنية العليا، وأنتم الأدرى بذلك".
وقال: "إننا نعوّل على حسّكم الوطني وخبرتكم المهنية والتزامكم الأخلاقي المعهود، ونثق بأنكم ستكونون، كما كنتم دائمًا، في طليعة من يحمون لبنان بالكلمة الجريئة والصائبة وبالموقف الحرّ والمسؤول في آن معاً. فلنعمل سوياً على أن يكون إعلامُنا عنصر قوة وتماسك، لا سبب قلق أو انقسام".
وأضاف: "وكما حرصت على الاجتماع بكم اليوم، كذلك سألتقي في الأيام القليلة المقبلة سائر الزملاء من المواقع الإلكترونية، وكل من تعذّرت دعوته لضيق المساحة. شكرًا لكم وكل التقدير لعملكم والتعويل على جهودكم الطيّبة لما فيه مصلحة لبنان. لبنان مسؤولية في أعناقنا، فلنتجاوز تبايناتنا الصغيرة من أجل قيمنا الوطنية الكبرى. عاش لبنان بإعلامه الحر والمسؤول".
ختامًا، تمّ عرض شريطٍ مصوّر أعدّته وزارة الإعلام بالتعاون مع مكتب اليونسكو في بيروت وممثليّة المنظّمة الدولية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط، تناول موضوع التحقّق من الأخبار الكاذبة والمضلّلة.
وبعد الاجتماع تمّ الاتفاق بين الحاضرين على جملة من المبادئ العامة التي ينبغي اعتمادها، وأبرزها:
• التحلّي بأقصى درجات المسؤولية المهنية والوطنية التي لطالما عُرف بها الإعلام اللبناني في مقاربة الأحداث والتطورات.
• الامتناع عن بث أو نشر أي محتوى من شأنه إثارة النعرات أو التحريض أو إحداث الفتنة.
• التحقق الدقيق من المعلومات قبل تداولها، لا سيما في ظل انتشار الأخبار المضللة.
• اعتماد خطاب إعلامي متوازن وبعيد عن الكراهية والحقد، يراعي حساسية المرحلة ويحفظ السلم الأهلي والاستقرار الداخلي.
• إعطاء الأولوية لكل ما يعزز وحدة اللبنانيين وتضامنهم في مواجهة التحديات الراهنة في ظل العدوان الإسرائيلي، من خلال تسليط الضوء على حاجات أهلنا وإخوتنا النازحين ودعم صمودهم.
آخر الأخبار
2026-03-16
وزير الإعلام بول مرقص يدعو المؤسسات الإعلامية إلى اجتماع طارئ الأربعاء في الوزارة لبحث الخطاب الإعلامي في ظل الظروف الراهنة
2026-02-23
مرقص ترأس اجتماعا اداريا لاستكمال إعداد الاستراتيجية لوزارة الاعلام وتطوير الخدمات الإلكترونية
2026-01-12
مرقص من موقع حديقة الاعلاميين في الأونيسكو: تخصيص أماكن معينة إكراما لتضحيات الاعلام هو أقل الواجب
2026-01-11
وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يعقد مساء اليوم اجتماعا أمنيا مصغرا مع قادة المؤسسة الأمنية
10:28
منظمة الهجرة الدولية: نحو 120 ألف سوري عادوا إلى بلدهم منذ بدء الحرب في لبنان
10:22
استغل أوضاع النازحين وأنشأ حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وزعم تأمين شقق للإيجار...
10:17
"اليونيفيل" أكدت مواصلة انتشارها جنوبا: للالتزام مجددا بالقرار 1701 وبوقفٍ كاملٍ للأعمال العدائية
10:16
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم محطات وقود تموّل حزب الله بملايين الدولارات
10:02
مسؤول عراقي رفيع المستوى لرويترز: توقف تدفق الغاز الإيراني إلى العراق عقب الهجوم على حقل غاز بارس الإيراني
2026-03-08
انتشال سيدة على قيد الحياة من تحت الأنقاض في بلدة الغازية – صيدا
06:32
لودريان: لا يمكن لاسرائيل ان تطلب من الحكومة اللبنانية نزع سلاح "حزب الله" في غضون ثلاثة ايام تحت القصف
09:15
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الإسرائيلي يستهدف الجسر الداخلي في القاسمية والجيش قطع الطريق الساحلية حفاظا على السلامة العامة
08:56
شهداء وجرحى جراء تجدد الغارات على بلدة سحمر في البقاع الغربي
08:55
غارات استهدفت ثلاثة أحياء سكنية مكتظة في وسط العاصمة... هذه التفاصيل
08:47
وزير الزراعة: لعدم التهافت على المنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية فهي متوافرة
08:36
شحادة: الجهود السياسية والدبلوماسية مستمرة… والدولة ملتزمة بدعم المتضررين
08:30
استهداف جديد للقليعة يوقع طفلة وعمّها…
08:29
إسرائيل تتوعد بتصعيد على أكثر من جبهة… آخر المستجدات
08:28
محادثات أجراها النائب جنبلاط في دارة كرامة: دعم مبادرة عون لوقف النار وتأكيد ضرورة الالتفاف حول الجيش
07:56
الـLBCI في مقابلة خاصة مع تيد شيبان نائب المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسف الذي حضر الى لبنان ليعاين واقع الأطفال في ظل الحرب
07:51
الكرملين: التقرير عن إرسال صور أقمار صناعية وتقنيات مسيرات لإيران "كاذب"
1
05:51
الجيش الإسرائيلي: رصدنا خلية لحزب الله في الجنوب واستهدفناها جوًا وقضينا عليها قبل تنفيذ مخططها
07:27
الجيش: عمليات دهم وتوقيف أشخاص ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات
13:14
الشيخ نعيم قاسم: المقاومة مستمرة مهما بلغت التضحيات... ومستمرون بموالاتنا لقائدنا مجتبى خامنئي
16:39
أدرعي يوجّه إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها: انتقلوا الى شمال نهر الزهراني
01:31
رئيس بلدية القليعة يروي للـLBCI ما يحدث في البلدة
12:37
قيادة الجيش نعت 3 شهداء في غارة إسرائيلية على قعقعية الجسر
01:36
ليلة عنيفة شهدتها بيروت... وهذه الصورة من الباشورة
03:14
الجيش الإسرائيلي: إخلاء فوري لسكان المناطق جنوب نهر الزهراني
