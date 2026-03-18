اجتماع وزاري لمتابعة حاجات النازحين وتلبية متطلّبات الإيواء والاغاثة

عقد الاجتماع الوزاري اليومي في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وعدد من الوزراء لمتابعة حاجات النازحين وتلبية متطلّبات الإيواء والاغاثة وعرض الأوضاع العامة ولاسيما العسكرية منها وتداعيات الاعتداءات الإسرائيلية.وعقب الاجتماع، أعلن وزير الإعلام المحامي بول مرقص أن "موضوع النزوح وتداعياته أخذ حيّزاً كبيراً من الاجتماع، كذلك جرى التطرّق الى الخطط الأمنية خلال الأعياد لتلافي أي تعكير للأمن الداخلي. كما توقّف رئيس الحكومة عند أهمية جولات الوزراء في مراكز استضافة النازحين ولاسيما بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك للتأكد من وصول المساعدات ونقل ما يعاينوه من حاجات".وأضاف الوزير مرقص: "أعاد الرئيس سلام تأكيد ضرورة التدقيق في صحة الأخبار قبل تبنّيها ونشرها وتعميمها لما لذلك من تداعيات نفسية واجتماعية وسياسية في زمن الحرب".وبناء على مداخلة وزير الإعلام حول وضعية الإعلام العام وانطلاقاً من مبدأ التضامن الوزاري، أخذ المجتمعون علماً من مرقص بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء.أما بالنسبة لتسليم السجناء السوريين، فجرى التوضيح خلال الاجتماع أن "ذلك ليس افراجاً بل استكمال للمحكومية في سوريا باستثناء من انتهت محكوميتهم فيرحّلون الى سوريا".