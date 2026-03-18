"اليونيفيل" أكدت مواصلة انتشارها جنوبا: للالتزام مجددا بالقرار 1701 وبوقفٍ كاملٍ للأعمال العدائية
أخبار لبنان
2026-03-18 | 10:17
مشاهدات عالية
أعلنت قيادة "اليونيفيل " العاملة في جنوب لبنان، أن "التصعيد العنيف الذي شهدته الليلة الماضية يشكل تدهورًا مقلقًا إضافيًا في الوضع بين لبنان وإسرائيل".
وقالت القيادة في بيان إن "التبادل الكثيف لإطلاق النار، وتصاعد الأنشطة الجوية والبرية، والزيادة في وجود القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، كلها تطورات تبعث على القلق البالغ. كما يثير القلق أيضًا تجدد ما يُسمّى بـ"أوامر الإخلاء" الصادرة عن أطراف النزاع، والتي تؤثر في المدنيين على جانبي الخط الأزرق".
وأضافت: "كما يزيد تصاعد حدة الخطاب من تفاقم وضع هش أصلًا. وتُجدّد اليونيفيل دعوتها إلى الأطراف للالتزام مجددًا بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وبوقفٍ كاملٍ للأعمال العدائية، باعتباره السبيل الوحيد نحو تحقيق الاستقرار الدائم.
وأكدت أن حفظة السلام التابعون لليونيفيل يواصبون انتشارهم في مواقعهم ضمن منطقة العمليات في جنوب لبنان وعلى طول الخط الأزرق، حيث يقومون بالتبليغ عن الانتهاكات، والتواصل مع الأطراف، والعمل – حيثما أمكن – على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
استغل أوضاع النازحين وأنشأ حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وزعم تأمين شقق للإيجار...
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم محطات وقود تموّل حزب الله بملايين الدولارات
خبر عاجل
2026-03-17
قيادة الجيش: لضرورة تطبيق القرارات الدولية خصوصا القرار ١٧٠١ والالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية
أمن وقضاء
2026-03-04
"اليونيفيل": متواجدون على الأرض ونواصل مهامنا في الجنوب على طول الخط الأزرق
أخبار لبنان
2026-02-02
اليونيفيل: نشاط جوي إسرائيلي لإسقاط مادة كيميائية قرب الخط الأزرق مخالف للقرار 1701
آخر الأخبار
2026-01-23
معلومات للـLBCI: عون وبري بحثا الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وسبل تكثيف الاتصالات مع الدول الصديقة والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل وإلزامها بوقف اعتداءاتها والإلتزام بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701
تقارير نشرة الاخبار
14:35
الميدان إلى مزيد من التصعيد وفرنسا تحاول إشعال نار التفاوض
تقارير نشرة الاخبار
14:22
حتى في زمن الحرب: الغش والإحتيال "ماشيين"... والمصير شمع أحمر
تقارير نشرة الاخبار
14:22
فواتير المولدات سترتفع نهاية الشهر .. وما عليكم الّا التوفير!
تقارير نشرة الاخبار
14:17
تفاصيل الإعتداءات الاسرائيلية اليوم...
آخر الأخبار
14:38
رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي: ارتفاع أسعار الطاقة على المدى القريب سيرفع التضخم
أخبار دولية
2026-03-09
الرئيس التركيّ: وجّهنا التحذيرات اللازمة لإيران
خبر عاجل
2026-03-04
وزير الخزانة الأميركي لسي.إن.بي.سي: سيطرنا سيطرة كاملة على الأجواء الإيرانية وسندمر الصواريخ الباليستية الإيرانية ومخابئها في الأيام المقبلة
آخر الأخبار
2026-03-03
فرانس برس: دوي انفجارات عنيفة في طهران
تقارير نشرة الاخبار
14:59
الرياض تستضيف اجتماعاً تشاورياً لوزراء خارجية دول عربية وإسلامية لبحث أمن المنطقة... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
14:41
ليلة الصواريخ تغيّر قواعد الاشتباك: تصعيد إسرائيلي على جبهتي إيران ولبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:35
الميدان إلى مزيد من التصعيد وفرنسا تحاول إشعال نار التفاوض
تقارير نشرة الاخبار
14:30
الحرب ضد إيران مستمرّة... ماذا أمام واشنطن من خيارات؟
تقارير نشرة الاخبار
14:29
الخليج يؤمّن مسارات جديدة لتدفّق الغذاء
تقارير نشرة الاخبار
14:27
مضيق هرمز: لماذا لا يكفي أسطول لحماية شريان العالم؟
تقارير نشرة الاخبار
14:25
ضربة لشريان الطاقة الإيراني: استهداف حقل بارس يهزّ المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
14:22
حتى في زمن الحرب: الغش والإحتيال "ماشيين"... والمصير شمع أحمر
تقارير نشرة الاخبار
14:22
فواتير المولدات سترتفع نهاية الشهر .. وما عليكم الّا التوفير!
أمن وقضاء
05:51
الجيش الإسرائيلي: رصدنا خلية لحزب الله في الجنوب واستهدفناها جوًا وقضينا عليها قبل تنفيذ مخططها
أمن وقضاء
07:27
الجيش: عمليات دهم وتوقيف أشخاص ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات
أخبار لبنان
13:53
أدرعي: قضينا على قائد فرقة الإمام حسين خلال أسبوع من عملية القضاء على سلفه
خبر عاجل
16:39
أدرعي يوجّه إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها: انتقلوا الى شمال نهر الزهراني
أمن وقضاء
01:31
رئيس بلدية القليعة يروي للـLBCI ما يحدث في البلدة
أمن وقضاء
01:36
ليلة عنيفة شهدتها بيروت... وهذه الصورة من الباشورة
خبر عاجل
06:35
أدرعي يوجه إنذارا لسكان جنوب لبنان: الجيش الإسرائيلي ينوي مهاجمة معابر على نهر الليطاني بدءا من ساعات الظهر
خبر عاجل
03:14
الجيش الإسرائيلي: إخلاء فوري لسكان المناطق جنوب نهر الزهراني
