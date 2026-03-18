منظمة الهجرة الدولية: نحو 120 ألف سوري عادوا إلى بلدهم منذ بدء الحرب في لبنان

عاد نحو 120 ألف سوري إلى بلدهم من لبنان منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحزب الله قبل أكثر من أسبوعين، بحسب أرقام زوّدت بها المنظمة الدولية للهجرة وكالة فرانس برس.



وقالت المنظّمة التابعة للأمم المتحدة: "حتى تاريخ 17 آذار، دخل 125,784 شخصا إلى سوريا من لبنان" منذ 2 مارس"، موضحة أن "نحو 119 ألفا منهم سوريون".

