رسامني جال في مطار بيروت: استمرارية عمل المطار ركيزة أساسية في صمود البلاد وربطها بالعالم

أخبار لبنان
2026-03-21 | 11:47
مشاهدات عالية
رسامني جال في مطار بيروت: استمرارية عمل المطار ركيزة أساسية في صمود البلاد وربطها بالعالم

جال وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في مطار رفيق الحريري الدوليبيروت مطّلعًا على سير العمل في واحدٍ من أبرز المرافق الحيوية في البلاد.

 

رافق الوزير رسامني رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن محمد عزيز، والمدير العام التنفيذي للمطار جلال حيدر، إلى جانب قائد جهاز أمن المطار العميد فادي الكفوري، والمدير التنفيذي لشركة Meas محمد شاتيلا، في جولة شملت مختلف الأقسام والورش التشغيلية.

 

وبين ممرات المطار وورش العمل النشطة، بدت الحركة طبيعية تنبض بالحيوية، في رسالة واضحة بأن هذا المرفق الاستراتيجي لا يزال يؤدي دوره رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.

 

 وفي هذا السياق، أعرب الوزير رسامني عن إعجابه بجهود العاملين، مثنيًا على التزامهم ومهنيتهم، ومشددًا على أن استمرارية عمل المطار تشكّل ركيزة أساسية في صمود البلاد وربطها بالعالم.

 

من جهته، أكد الكابتن عزيز أن حركة الطيران تسير بشكلٍ اعتيادي، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر بين مختلف الجهات، يضمن الحفاظ على هذا الإيقاع المنتظم.

 

أما حيدر، فسلّط الضوء على روح الفريق التي تسود بين العاملين، معتبرًا أن ما يتحقق اليوم هو نتيجة اندفاع جماعي وإحساس عالٍ بالمسؤولية، ومشيدًا بمتابعة الوزير رسامني اليومية ودوره في دعم استمرارية العمل.

