وزير الاقتصاد يتفقّد سير العمل في مرفأ بيروت ويجول في المطاحن والأفران

تفقّد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، في زيارة ميدانية، سير العمل في مرفأ بيروت، كما جال في مطاحن رئيسية وأفران، وذلك في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها الوزارة، لضمان أمن السلع الأساسية وتوافرها.وخلال الأسبوع الماضي وحده، استقبل مرفأ بيروت أربع بواخر محمّلة بالقمح، بإجمالي بلغ 45 ألف طن. كما يُتوقع وصول باخرة إضافية خلال الأيام الثلاثة المقبلة، تحمل نحو 31 ألف طن إضافي. ويأتي ذلك إضافة إلى الكميات المخزّنة حالياً لدى المطاحن والأفران.وخلال الجولة، تأكّد الوزير البساط من أن عمل المطاحن والأفران يسير بشكل طبيعي ومنتظم. إلا أنه تبيّن أيضاً أن كلفة التشغيل قد ارتفعت بشكل ملحوظ، نتيجة الزيادة الكبيرة في كلفة السلع المستوردة، ولا سيما المحروقات، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين.كما اطّلع الوزير البساط خلال زيارته المرفأ، على حركة استيراد المشتقات النفطية، حيث أشار إلى أن "التدفقات لا تزال وفيرة، مع وصول بواخر عدة أسبوعياً. وتبيّن أن منشآت التخزين تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، فيما تواصل منشآت النفط التابعة للدولة تعزيز احتياطاتها من الوقود".