ماكرون حذّر إسرائيل من مخاطر عملياتها البرية في لبنان: أي "احتلال" لا يضمن "أمن أيّ كان"
2026-03-23 | 16:21
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أي "احتلال" لا يضمن "أمن أيّ كان"، محذرا إسرائيل من مخاطر عملياتها البرية في لبنان، وذلك خلال افتتاحه معرضا مخصصا لمدينة جبيل الأثرية في معهد العالم العربي بباريس.
وقال الرئيس الفرنسي، في حضور وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة: "لا احتلال، ولا أي شكل من أشكال الاستعمار، لا هنا ولا في الضفة الغربية ولا في أي مكان آخر، يضمن أمن أيّ كان".
وأضاف ماكرون: "في زمن الشقاق الديني، وفيما يسعى البعض لدفعنا نحو حروب متصاعدة، وفي وقت يحاول آخرون إقناعنا بأن الأمن لا يتحقق إلا بغزو الجار الذي نخشاه، يذكّرنا لبنان بأمر واحد: قوة العالمية"، مشيرا إلى "قوة القانون الدولي".
ولفت ماكرون إلى أن المعرض المخصص لتاريخ مدينة جبيل اللبنانية يروي "الكثير عن مصير لبنان"، و"مقاومته للإمبراطوريات"، وهو "ضد الحرب" التي عقّدت وصول عدد كبير من الأعمال المعروضة في باريس.
ويتعمق معرض "بيبلوس، مدينة لبنانية عريقة" الذي يُفتتح الثلاثاء ويستمر حتى 23 آب، في تاريخ هذه المدينة المتوسطية التي تُعتبر "أقدم ميناء في العالم"، إذ لا تزال مأهولة منذ عام 6900 قبل الميلاد. ويضم المعرض نحو 400 قطعة، غالبيتها العظمى من لبنان، مع مجموعة مختارة من متحف اللوفر.
وقال المدير العام للآثار في وزارة الثقافة اللبنانية سركيس الخوري الذي أشرف على نقل شحنتين من الأعمال الفنية من بيروت إلى باريس في شباط إن "الاستعدادات كانت مليئة بالتحديات".
وأُلغيت شحنة ثالثة في أوائل آذار، لكن نحو عشرين مرساة حجرية ولوحة فسيفساء كبيرة وصلت بسلام قبل أيام قليلة من افتتاح المعرض.
وأشادت آن كلير لوجندر، الرئيسة الجديدة لمعهد العالم العربي التي خلفت جاك لانغ في هذا المنصب الشهر الفائت، بالمعرض الذي يقام "بشجاعة كبيرة رغم القصف".
أخبار دولية
2026-03-22
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: إسرائيل "ستكثّف عملياتها البرية المحددة" في لبنان
ميرتس يدعو إسرائيل لتجنب عملية برية في لبنان ويعتبر أنها ستكون "خطأ"
2026-02-26
"وطن الانسان": بين مخاطر الحرب وفرص الممرّ الاقتصادي لا خلاص من دون دولة
2026-01-20
رئاسة الوزراء البريطانية ردا على ترامب: الاتفاق حول تشاغوس "يضمن عمليات القاعدة الأميركية البريطانية"
06:31
معلومات للـLBCI: المحكمة العسكرية تصدر مذكرتي توقيف بحق مقاتلين من حزب الله بعد العثور على أسلحة وصواريخ....
06:30
أدرعي: هاجمنا معبرا مركزيا إضافيا على نهر الليطاني كان يُستخدم من قبل عناصر حزب الله
06:14
مرقص عن الاجتماع الوزاري بالسرايا: رئيس الحكومة تابع الأوضاع العسكرية والمالية وشؤون النازحين
06:11
عبد الله وشهيب وحمادة قدموا اقتراح قانون العفو العام
2026-02-14
وداعًا لباقة الورد التي تذبل سريعًا… نباتات "عيد الحب" تخطف الأضواء هذا العام وتتحوّل إلى هدية ترمز للحب الدائم
2026-03-11
حزام ناري يلف الضاحية الجنوبية لبيروت
2026-01-26
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.6 درجة ليلاً موقعها سحمر
10:13
الجيش الاسرائيلي: هاجمنا قبل قليل مخربًا من وحدة فيلق القدس في بيروت
04:10
استهداف احدى محطات الامانة في النبطية...
04:03
ردود الفعل في الادارة الاسرائيلية تجاه احتمالية التقارب بين واشنطن وطهران لانتاج اتفاقية..
03:16
للمرة الثانية... عدد من مقاتلي حزب الله يمثل أمام قاضي التحقيق الأول في المحكمة العسكرية
03:14
كاهن بلدة عين ابل يتحدث للـLBCI عن حادثة استهداف المنزل في البلدة
02:30
غارات على محطات الامانة وانذارات... اليكم المشهد من صور
02:26
غارات على الضاحية ليلا واستهداف شقة في بشامون... اليكم التفاصيل
02:20
استهدافات متواصلة... هكذا يبدو الوضع في النبطية
15:09
خارطة التوغل وتدمير البنى التحتية في جنوب لبنان
15:06
"معرض بيبلوس" في باريس: ذاكرة حضارة تتحدّى الحرب
03:06
جدول جديد لأسعار المحروقات...
06:50
الجيش الإسرائيلي: العثور على مربض صواريخ مضادة للدروع ووسائل قتالية في جنوب لبنان
14:28
أدرعي: اعتقلنا مسلحين من وحدة قوة الرضوان... والعناصر وصلوا من البقاع إلى جنوب لبنان في بداية عملية زئير الأسد
12:53
بالصورة: عقد إيجار الشقة التي تم استهدافها عصرًا في الحازمية...
02:04
انذار اسرائيلي الى سكان برج الشمالي...
01:12
شهداء وجرحى في استهداف شقة سكنية في بشامون فجرا (فيديو)
07:53
شركة طيران الشرق الأوسط: هذه الرحلات من 24 ولغاية 30 آذار
11:39
إنذار إسرائيلي الى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم الإخلاء فوراً
