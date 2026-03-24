عون: كان بالإمكان تفادي الحرب لو تجاوبت إسرائيل مع الدعوات للانسحاب من الأراضي التي احتلّتها والتزمت باتفاق عام 2024

أخبار لبنان
2026-03-24 | 10:51
عون: كان بالإمكان تفادي الحرب لو تجاوبت إسرائيل مع الدعوات للانسحاب من الأراضي التي احتلّتها والتزمت باتفاق عام 2024

أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون المستشار الدفاعي الأعلى للمملكة المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الاميرال   Edward Ahlgren خلال استقباله له ظهر اليوم في قصر بعبدا في حضور السفير البريطاني لدى لبنان Hamish Cowell، بأن الاعتداءات الإسرائيلية التي تعرض لها لبنان أوقعت ما يزيد عن ألف ضحية  ومئات الجرحى وتهجير نحو مليون مواطن لبناني، إضافة الى الدمار الهائل الذي لحق بالبلدات والقرى اللبنانية التي تعرضت للقصف. 

وأشار الرئيس عون الى أن لبنان لا يمكنه خوض حروب الآخرين على ارضه وهذا ما حدده مجلس الوزراء في القرار الذي اتخذه قبل أسابيع. 

ولفت الرئيس عون الى أن القرارات التي اتخذتها الحكومة في شأن حصرية السلاح وقرار السلم والحرب لا رجوع عنها لانها تنطبق على ما نص عليه الدستور واتفاق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة. وأشار الى انه كان بالإمكان تفادي هذه الحرب لو تجاوبت إسرائيل مع دعوات لبنان والدول العربية والمجتمع الدولي للانسحاب من الأراضي التي احتلها في العام 2024 ولو تقيدت بالاتفاق الذي تم الوصول اليه في حينه برعاية أميركية وفرنسية.

وأكد الرئيس عون للمسؤول البريطاني أن مبادرة التفاوض التي اطلقها قبل أيام لا تزال قائمة وقد حظيت بدعم إقليمي ودولي لافت، ويبقى ان تتجاوب إسرائيل مع الدعوات الى وقف اطلاق النار وتفعيل هذه المبادرة، معتبرا ان قصف إسرائيل للجسور هدفه عزل قرى وبلدات جنوب الليطاني عن بقية المناطق اللبنانية مع ما يخلفه هذا العمل المدان من تداعيات سلبية.

وأشار الرئيس عون الى ان اللقاءات التي يعقدها مع كبار المسؤولين والأحزاب هدفها تعزيز الاستقرار الأمني في الداخل وتحصين الوحدة الوطنية واستمرار تماسك المجتمع اللبناني، لافتا الى انه واثق بان اللبنانيين حزمة واحدة في مواجهة التحديات الراهنة.

وشكر الرئيس عون الأميرال Edward Ahlgren على الدعم الذي تقدمه بريطانيا للبنان عموما وللجيش اللبناني خصوصا.

وكان الأميرال  Edward Ahlgren  نقل الى الرئيس عون دعم بلاده للبنان في الظروف الصعبة التي يمر بها، مؤكدا التضامن مع الشعب اللبناني الصديق في معاناته.

LBCI التالي
الرئيس عون تلقى اتصالاً هاتفياً من الأمينة العامة لمنظمة الفرنكوفونية
أدرعي: استهداف محطات وقود تموّل نشاط حزب الله
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

آخر الأخبار
2026-03-04

نعيم قاسم: التزمنا باتفاق وقف إطلاق النار ولم تلتزم إسرائيل بأي بند من بنوده

LBCI
أخبار دولية
2026-02-04

السجن المؤبد لرجل حاول اغتيال ترامب في فلوريدا عام 2024

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-09

مخزومي من بعبدا: الدولة التزمت في حين لم يلتزم حزب الله وإذا اتخذ الرئيس عون قرارًا يفيد أن التفاوض هو الحل فنحن معه

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-01

الرئيس عون: إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية يستهدف كل الجهود التي بذلتها الدولة اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
17:18

إليكم التقرير اليومي لوحدة إدارة مخاطر الكوارث...

LBCI
آخر الأخبار
15:45

بلدية جبيل: للإبلاغ عن أي شخص من خارج المنطقة لاتخاذ التدابير اللازمة وتعزيز السلامة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:51

الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة وطالت أكثر من منطقة اليوم... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:49

إسرائيل تفصل حربها على لبنان عن الحرب مع إيران

LBCI
آخر الأخبار
11:26

بلومبرغ: شركة يونايتد إيرلاينز الأميركية تحذر من زيادة 20% في أسعار تذاكر الطيران لمواكبة ارتفاع أسعار النفط

LBCI
آخر الأخبار
15:45

بلدية جبيل: للإبلاغ عن أي شخص من خارج المنطقة لاتخاذ التدابير اللازمة وتعزيز السلامة

LBCI
أخبار دولية
2026-03-19

وكالة الطاقة الذرية: مقذوف طال محطة بوشهر النووية الإيرانية ولا أضرار

LBCI
أخبار دولية
2026-01-01

موسكو تتهم كييف بشن هجوم بمسيرات أوقع 24 قتيلا على الأقل ليلة رأس السنة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:47

ترامب: إيران قدمت هدية كبيرة لأميركا في مجال الطاقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:53

فقط في لبنان: PlayStation عالطريق العام !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:51

الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة وطالت أكثر من منطقة اليوم... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:49

إسرائيل تفصل حربها على لبنان عن الحرب مع إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:46

المحكمة العسكرية توقف عنصرين من حزب الله وتدعي عليهما جنائيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:46

الحرب تتحوّل إلى مليارات الدولارات… وهؤلاء هم الرابحون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

وزارة الخارجية تطرد السفير الإيرانيّ وبري يمنعه من المغادرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

بين أميركا وإيران مبادرة تركية - باكستانية... هل تسلك طريقها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

صوتُ إنفجاراتٍ فوق مناطق كسروان... وشرح تقنيّ لما حدث

LBCI
اقتصاد
03:06

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
06:39

لبنان يسحب الاعتماد عن السفير الإيراني المعيّن.. ويمنحه حتى الأحد للمغادرة

LBCI
أمن وقضاء
01:12

شهداء وجرحى في استهداف شقة سكنية في بشامون فجرا (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
02:04

انذار اسرائيلي الى سكان برج الشمالي...

LBCI
أخبار لبنان
11:13

أدرعي: الجيش الإسرائيلي والشاباك قضيا على عنصر من فيلق القدس في بيروت

LBCI
خبر عاجل
15:08

الجيش الإسرائيلي يقول إن خططه في إيران ولبنان لن تتغير بمعزل عن نتائج المفاوضات

LBCI
أمن وقضاء
06:31

معلومات للـLBCI: المحكمة العسكرية تصدر مذكرتي توقيف بحق مقاتلين من حزب الله بعد العثور على أسلحة وصواريخ....

LBCI
خبر عاجل
11:18

القناة 12 الإسرائيلية: مسؤول أميركي رفيع يقول إن الجيش الأميركي يقدّر أن الصاروخ الإيراني الذي سقط في لبنان كان موجّهًا إلى دولة أخرى - على الأرجح قبرص - لكنه تفكك في الجو فوق لبنان وسقطت أجزاؤه في منطقة بيروت

