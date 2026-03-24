الرئيس عون تلقى اتصالاً هاتفياً من الأمينة العامة لمنظمة الفرنكوفونية

تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً من الأمينة العامة لمنظمة الفرنكوفونية Louise Mushikiwabo عبرت فيه عن تضامنها مع لبنان في الظروف الراهنة التي يمر بها ومعاناة الشعب اللبناني ولاسيما العائلات التي نزحت من قراها وبلداتها المستهدفة بالقصف الاسرائيلي.



وقالت الأمينة العامة انها احاطت الدول الاعضاء في المنظمة بالتداعيات التي نتجت عن التصعيد العسكري، وحثتها لتقديم المساعدات الانسانية والطبية العاجلة لإغاثة المتضررين والنازحين، معربة عن أملها في زيارة بيروت للتأكيد على وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني.



وشكر الرئيس عون Mushikiwabo على عاطفتها شارحاً لها الواقع الراهن والجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية لوضع حد للتصعيد ووقف إطلاق النار، معتبرا تضامن الدول الفرانكوفونية رسالة أمل للبنانيين.