انفجارات في كسروان تثير الهلع بين السكان

دوّت انفجارات في مناطق عديدة في كسروان، بينها جونية الساحلية وبسكنتا وكفردبيان، أي جبلها وساحلها وفق ما أفاد السكّان.



وأظهرت مشاهد الـLBCI من بلدة ساحل علما في جونية مبنى اخترقته الشظايا.



كما أظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعيّ تصاعد دخّان من نقاط مختلفة.



ويُرجّح حتى الساعة، أن تكون الشظايا ناجمة عن "صواريخ اعتراضية لصاروخ إيرانيّ عنقوديّ، ما أدى الى تساقط قذائف في المناطق، من دون تحديد وجهته".