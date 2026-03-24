فرنسا جمدت النظر في استئناف طلبات اللجوء من لبنان وإيران

أوقفت السلطات الفرنسية النظر في طلبات اللجوء المقدّمة من إيرانيين ولبنانيين، لتجنّب رفض هذه الطلبات، حسب ما أفادت المحكمة الوطنية لحق اللجوء في فرنسا (CNDA).



وأوضحت أنّها تنتظر استقرار الوضع الأمنيّ في كلا البلدين.



واتخذت المحكمة المسؤولة عن مراجعة قضايا طالبي اللجوء الذين رفض المكتب الفرنسيّ لحماية اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية (Ofpra) طلباتهم، هذا القرار "قبل حوالى عشرة أيام" في ضوء الأحداث الجارية في الشرق الأوسط، حسب ما أفاد رئيسها توماس أندريو في مؤتمر صحافيّ.



وينصّ القانون الأوروبيّ خصوصًا على أنّ من الممكن منح الحماية لطالبي اللجوء من المناطق التي تشهد "عنفا عشوائيًا".



ولذلك، من الضروري ضمان عدم حصول الأفراد الذين طعنوا في رفض طلباتهم من قبل المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (OFRA)، على اللجوء على هذا الأساس الجديد، بحسب ما أوضح أندريو.