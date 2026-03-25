عودة: نرفع صلاتنا من أجل لبنان الذي ما زال بنوه يعانون منذ عقود ويدفعون ثمن أخطاء قادتهم

ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عودة، خدمة قداس عيد البشارة في كنيسة بشارة السيدة في حي الفرنيني. وفي نهاية القداس أقيمت صلاة الشكر بمناسبة العيد الوطني لدولة اليونان في حضور سفيرة اليونان لدى لبنان وأعضاء الجالية اليونانية.



وبعد قراءة الإنجيل المقدس، ألقـى عودة عظة قال فيها: "في هذه المناسبة نرفع صلاتنا من أجل عالمنا، وبشكل خاص من اجل منطقتنا التي تعاني من ازمات وصراعات وحروب، ومن أجل لبنان الذي ما زال بنوه يعانون منذ عقود، ويدفعون ثمن أخطاء قادتهم. نطلب شفاعة والدة الاله كي يحل السلام في القلوب اولا، لان السلام يبدأ من الداخل، من مصالحة الانسان مع الله ومع اخيه الانسان. كما نطلب شفاعتها من اجل ان يحفظ الله اللبنانيين من كل شر واذى وان يعضد الصامدين المتمسكين بأرضهم ويمنحهم الصبر والرجاء، وان يشدد من ارغموا على ترك أرضهم وبيوتهم والنزوح عنها ويعيدهم اليها سالمين".