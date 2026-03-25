سلام التقى سفير فرنسا... وبحثٌ في مساعي وقف التصعيد

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام سفير فرنسا هيرفيه ماغرو، وتباحثا في تطورات الوضع في لبنان والمنطقة، ومساعي وقف التصعيد، في ضوء توسّع العملية البرية الإسرائيلية في الجنوب واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية.