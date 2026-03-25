سلام يبحث مع نظيره الماليزي التصعيد الإسرائيلي على لبنان وضرورة شمول لبنان في مساعي وقف إطلاق النار

تلقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصالًا من رئيس مجلس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، أكد خلاله تضامنه مع الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة.



وأشار الرئيس إبراهيم إلى أنه تواصل مع نظيره الباكستاني، الذي يلعب دور الوسيط بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، للتأكيد على أن مساعي وقف إطلاق النار يجب أن تشمل لبنان.



من جهته، أطلع الرئيس سلام نظيره الماليزي على التصعيد الإسرائيلي وتعاظم الحاجات الإنسانية، شاكرًا له موقفه، ومؤكدًا أن لبنان لا يجب أن يبقى ساحةً لحروب الآخرين.