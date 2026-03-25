رجي تلقى اتصالا من مفوضة الاتحاد الاوروبي لشؤون المتوسط وعرض معها المستجدات

تلقّى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اتصالاً هاتفياً من مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا، أكدت خلاله دعم الاتحاد الكامل للبنان، واستعداده لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.



واستعرضت المفوضة الأوروبية خلال الاتصال آخر المستجدات الميدانية على الساحة اللبنانية، ولا سيما التطورات المتسارعة في الجنوب، فأطلعها الوزير رجي على الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية على صعيد وقف التصعيد، وتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة، والحفاظ على الاستقرار الداخلي.



