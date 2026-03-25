من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
الشيخ قاسم: توقيت الرد اختارته المقاومة وحصرية السلاح خطوة على طريق زوال لبنان

أخبار لبنان
2026-03-25 | 09:30
الشيخ قاسم: توقيت الرد اختارته المقاومة وحصرية السلاح خطوة على طريق زوال لبنان
الشيخ قاسم: توقيت الرد اختارته المقاومة وحصرية السلاح خطوة على طريق زوال لبنان

أكّد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنَّ العدوان الإسرائيليّ الأميركيّ على لبنان لم يتوقف ولم تلتزم إسرائيل بالاتفاق، بل استمرت بعدوانها بشكل متواصل على مدى خمسة عشر شهرًا.

وقال، في بيان: "لم يعد خافيًا على أحد بوجود مشروع أميركيّ - إسرائيليّ خطير هو إسرائيل الكبرى".

واعتبر أنَّ توقيت الرد اختارته المقاومة السلامية وأن لا حرب للآخرين على أرض لبنان.

وشدّد على أنَّ مسؤولية مواجهة العدوان هي مسؤولية وطنية على الجميع حكومة وشعبًا وجيشًا وقوى وطوائف وأحزاب وكل مواطن.

ورأى أنّه عندما تُطرح حصرية السلاح تلبية لمطلب إسرائيل مع استمرار الاحتلال والعدوان، فهي خطوة على طريق زوال لبنان وتحقيق حلم إسرائيل الكبرى.

كما رأى أنّه عندما يُطرح التفاوض مع إسرائيل تحت النار، فهو فرض للاستسلام وسلب لكل قدرات لبنان.

وقال قاسم: "نحن في معركة دفاعية عن لبنان ومواطنيه، ومن يستشهد هم من خيار رجال وشباب ونساء وأطفال وطننا، وما نحرره هو أرض وطننا لبنان".

ودعا إلى الوحدة الوطنية، تحت عنوان واحد في هذه المرحلة: "ايقاف العدوان لتحرير الأرض والإنسان. وكل العناوين الأخرى قابلة للنقاش بعدها".

رئيس بلدية دبل: الجيش الإسرائيليّ على أطراف البلدة ولم يدخلها
إيران استخدمت القنابل العنقودية لاستهداف إسرائيل وشرحٌ لـAiTelly عمّا يحدث عندما يُعترض الصاروخ
LBCI
خبر عاجل
09:20

الشيخ قاسم: نحن في معركة دفاعية عن لبنان ومواطنيه ولا حرب للآخرين على أرضنا وتوقيت الرد على العدوان الإسرائيليّ اختارته المقاومة

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-13

قاسم: الحلول الدبلوماسية فشلت في وقف الاعتداءات ولا حل إلا بالمقاومة وإلا اتجه لبنان الى زوال

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-17

الشيخ نعيم قاسم: الـ1701 هو شأن لبناني بحت وحصرية السلاح شأن لبناني بحت

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-09

قاسم: منعوا إعادة الاعمار بحجة أن المطلوب إنجاز حصرية السلاح أولا لكن في الحقيقة منع إعادة الإعمار هو من أجل إيجاد شرخ بين المقاومة وبين أهلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

مواقع أثرية لبنانية تحت الخطر... ومساعٍ رسمية لحماية التراث الثقافي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

سيارات النازحين بين تطبيق القانون وضيق الخيارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:34

مهلة رجي تنتهي الأحد فماذا عن اقتحام السفارة وتوقيف شيباني؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

قصف مكثف يطال إسرائيل... وتصعيد في التهديدات على جبهتي لبنان وإيران

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-18

"حزب الله" معزيًا بلاريجاني: اغتيال القادة لن يكسر من إرادة إيران

LBCI
منوعات
2026-03-23

الأرض تفقد توازنها… كل مؤشرات المناخ تدخل مرحلة الخطر القصوى

LBCI
منوعات
2026-02-04

إلى النساء... إليكنّ أفضل مدن العالم للسفر منفردات خلال عام 2026!

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-21

فرانس برس: دوي انفجارات في المنامة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

مواقع أثرية لبنانية تحت الخطر... ومساعٍ رسمية لحماية التراث الثقافي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

سيارات النازحين بين تطبيق القانون وضيق الخيارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:34

مهلة رجي تنتهي الأحد فماذا عن اقتحام السفارة وتوقيف شيباني؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

قصف مكثف يطال إسرائيل... وتصعيد في التهديدات على جبهتي لبنان وإيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

العدوان الإسرائيليّ على لبنان مستمر... آخر المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

تدمير محطات الامانة جزء من الحرب المالية على حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

شروط ايرانية جديدة لعبور مضيق هرمز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

مهلة ترامب تقترب من نهايتها وأميركا تعد العدة عسكرياً إذا فشلت الدبلوماسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

وقف الحرب على حزب الله في لبنان... هذه هي المطالب لوقف الحرب الايرانية-الاميركية الاسرائيلية

LBCI
خبر عاجل
11:45

الجيش الإسرائيلي: إعتقال مسؤول خلية في تنظيم "السرايا اللبنانية" المرتبط بحزب الله

LBCI
حال الطقس
03:32

منخفض جويّ جديد يؤثر على لبنان...

LBCI
خبر عاجل
17:26

أدرعي: انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
17:18

إليكم التقرير اليومي لوحدة إدارة مخاطر الكوارث...

LBCI
خبر عاجل
09:42

أدرعي: حرصًا على سلامتكم انتقلوا إلى شمال نهر الزهراني

LBCI
أخبار دولية
17:52

القناة 12 الإسرائيلية: وثيقة من 15 بندًا لاتفاق محتمل بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب

LBCI
خبر عاجل
08:31

معلومات للـLBCI: الصاروخ المنفجر فوق كسروان تبيّن في مسح أجرته وحدات الجيش أنّه بالستيّ إيرانيّ الصنع طوله 16 مترًا ومداه 2000 كلم ونوعه قدر

LBCI
أمن وقضاء
02:42

أدرعي: قضينا على عناصر من حزب الله ودمرنا مقرات عُثر بداخلها على وسائل قتالية

