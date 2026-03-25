رئيس بلدية دبل: الجيش الإسرائيليّ على أطراف البلدة ولم يدخلها

أوضح رئيس بلدية دبل أنّ الجيش الإسرائيليّ لم يدخل البلدة.



وأكّد، في بيان، وجود الأخير على أطراف البلدة وحسب.



وقال: "تنتشر القوى الأمنية اللبنانية داخل بلدة دبل لحفظ الاستقرار والأمن".



وأفاد رئيس البلدية بأنّ حوالى 1770 نَسَمة لم يغادروا.