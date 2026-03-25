نتانياهو: إسرائيل في طور توسيع "المنطقة العازلة" في لبنان

أكّد رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو أنّ قواته في طور توسيع "المنطقة العازلة" في جنوب لبنان، في وقت تواصل فيه حملتها العسكرية ضد حزب الله.



وقال نتانياهو في بيان مصوّر: "أنشأنا منطقة أمنية حقيقية تمنع أي تسلل باتجاه الجليل والحدود الشمالية".



وأضاف: "نحن نوسّع هذه المنطقة لإبعاد تهديد الصواريخ المضادة للدروع، ولإقامة منطقة عازلة أوسع".

