ناصر الدين يبحث مع السفير البلجيكي المستجدات الصحية والمساعدات الطبية

عرض وزير الصحة العامة راكان ناصر الدين مع السفير البلجيكي آرناوت باولز المستجدات والوضع الصحي والاعتدءات الإسرائيلية على المسعفين والطواقم الطبية.وبحث الطرفان، خلال لقاء في مكتب الوزير، المساعدات الطبية المقدّمة إلى وزارة الصحة، حيث وصلت قبل يومين طائرة شحن أوروبية تضم مساعدات بلجيكية.