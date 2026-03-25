وزير الداخلية استمع من المحافظين الى حاجات مراكز الايواء واطلع من خريش على مهام الدفاع المدني

أخبار لبنان
2026-03-25 | 13:00
وزير الداخلية استمع من المحافظين الى حاجات مراكز الايواء واطلع من خريش على مهام الدفاع المدني
وزير الداخلية استمع من المحافظين الى حاجات مراكز الايواء واطلع من خريش على مهام الدفاع المدني

عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماعًا في مكتبه في الوزارة،  وذلك في إطار متابعته اليومية للإجراءات والتدابير المتخذة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، على الصعيد الأمني وتداعيات النزوح، في حضور كل من محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، محافظ لبنان الجنوبي والنبطية بالتكليف منصور ضو، محافظ البقاع كمال أبو جوده، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ومحافظ لبنان الشمالي بالتكليف ايمان الرافعي.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير الحجار إلى عرضٍ مفصّل من المحافظين حول آلية العمل المعتمدة في مناطقهم، والتحديات التي تواجه الإدارات المحلية في ظل تزايد أعداد النازحين، إضافة إلى الحاجات الملحّة لمراكز الإيواء، سواء على المستوى اللوجستي أو الخدماتي.

كما جرى التداول في سبل تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الرسمية والبلديات، بما يضمن استجابة سريعة وفعّالة لمتطلبات المرحلة.

وأعطى الوزير الحجار التوجيهات اللازمة لتكثيف الجهود، وتأمين أقصى درجات الجهوزية لمواكبة التطورات الميدانية. وأكد "أهمية تأمين الاحتياجات الأساسية للأهالي النازحين والمجتمعات المضيفة، بالتوازي مع الحفاظ على الاستقرار الأمني في مختلف المناطق اللبنانية".

وفي سياق متصل، استقبل الوزير الحجار المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش، حيث اطّلع منه على المهام التي ينفذها العناصر والمتطوعون في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيّما في المناطق الساخنة وتلك التي تتعرض للقصف الإسرائيلي.

ونوّه الوزير الحجار بالجهود الكبيرة التي يبذلها عناصر ومتطوعو الدفاع المدني، متوجهًا إليهم عبر المدير العام، بتحية تقدير على عملهم الإنساني وأدائهم الواجب الوطني بكل تفانٍ، رغم التحديات التي يواجهونها في الميدان.

كما التقى الوزير الحجار رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات العميد نزيه قبرصلي، حيث جرى البحث في سير عمل المصلحة واستمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.

مقدمة النشرة المسائية 25-3-2026
ناصر الدين يبحث مع السفير البلجيكي المستجدات الصحية والمساعدات الطبية
