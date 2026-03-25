الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
بيروت
14
o
البقاع
5
o
الجنوب
13
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
14
o
متن
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العميل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
البقاع
5
o
الجنوب
13
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
14
o
متن
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الداخلية استمع من المحافظين الى حاجات مراكز الايواء واطلع من خريش على مهام الدفاع المدني
أخبار لبنان
2026-03-25 | 13:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وزير الداخلية استمع من المحافظين الى حاجات مراكز الايواء واطلع من خريش على مهام الدفاع المدني
عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماعًا في مكتبه في الوزارة، وذلك في إطار متابعته اليومية للإجراءات والتدابير المتخذة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، على الصعيد الأمني وتداعيات النزوح، في حضور كل من محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، محافظ لبنان الجنوبي والنبطية بالتكليف منصور ضو، محافظ البقاع كمال أبو جوده، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ومحافظ لبنان الشمالي بالتكليف ايمان الرافعي.
وخلال الاجتماع، استمع الوزير الحجار إلى عرضٍ مفصّل من المحافظين حول آلية العمل المعتمدة في مناطقهم، والتحديات التي تواجه الإدارات المحلية في ظل تزايد أعداد النازحين، إضافة إلى الحاجات الملحّة لمراكز الإيواء، سواء على المستوى اللوجستي أو الخدماتي.
كما جرى التداول في سبل تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الرسمية والبلديات، بما يضمن استجابة سريعة وفعّالة لمتطلبات المرحلة.
وأعطى الوزير الحجار التوجيهات اللازمة لتكثيف الجهود، وتأمين أقصى درجات الجهوزية لمواكبة التطورات الميدانية. وأكد "أهمية تأمين الاحتياجات الأساسية للأهالي النازحين والمجتمعات المضيفة، بالتوازي مع الحفاظ على الاستقرار الأمني في مختلف المناطق اللبنانية".
وفي سياق متصل، استقبل الوزير الحجار المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش، حيث اطّلع منه على المهام التي ينفذها العناصر والمتطوعون في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيّما في المناطق الساخنة وتلك التي تتعرض للقصف الإسرائيلي.
ونوّه الوزير الحجار بالجهود الكبيرة التي يبذلها عناصر ومتطوعو الدفاع المدني، متوجهًا إليهم عبر المدير العام، بتحية تقدير على عملهم الإنساني وأدائهم الواجب الوطني بكل تفانٍ، رغم التحديات التي يواجهونها في الميدان.
كما التقى الوزير الحجار رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات العميد نزيه قبرصلي، حيث جرى البحث في سير عمل المصلحة واستمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
الداخلية
استمع
المحافظين
حاجات
مراكز
الايواء
واطلع
الدفاع
المدني
التالي
مقدمة النشرة المسائية 25-3-2026
ناصر الدين يبحث مع السفير البلجيكي المستجدات الصحية والمساعدات الطبية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-03-03
وزير الداخلية تفقد إدارة الكوارث في جبل لبنان واطلع من القائمقامين على حاجات مراكز الإيواء
2026-03-08
داليا جنبلاط ووزير الأشغال يلتقيان محافظ جبل لبنان لمتابعة أوضاع مراكز الإيواء
2026-03-03
وزيرة الشؤون: نسعى إلى تأمين الحاجات كلها للنازحين في مراكز الإيواء
2026-03-19
الدفاع المدني السعودي: إطلاق إنذار في محافظة ينبع للتحذير من خطر
14:38
مواقع أثرية لبنانية تحت الخطر... ومساعٍ رسمية لحماية التراث الثقافي
14:35
سيارات النازحين بين تطبيق القانون وضيق الخيارات
14:34
مهلة رجي تنتهي الأحد فماذا عن اقتحام السفارة وتوقيف شيباني؟
14:32
قصف مكثف يطال إسرائيل... وتصعيد في التهديدات على جبهتي لبنان وإيران
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
0
أخبار لبنان
2026-03-18
"حزب الله" معزيًا بلاريجاني: اغتيال القادة لن يكسر من إرادة إيران
2026-03-23
الأرض تفقد توازنها… كل مؤشرات المناخ تدخل مرحلة الخطر القصوى
2026-02-04
إلى النساء... إليكنّ أفضل مدن العالم للسفر منفردات خلال عام 2026!
2026-03-21
فرانس برس: دوي انفجارات في المنامة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
مواقع أثرية لبنانية تحت الخطر... ومساعٍ رسمية لحماية التراث الثقافي
14:35
سيارات النازحين بين تطبيق القانون وضيق الخيارات
14:34
مهلة رجي تنتهي الأحد فماذا عن اقتحام السفارة وتوقيف شيباني؟
14:32
قصف مكثف يطال إسرائيل... وتصعيد في التهديدات على جبهتي لبنان وإيران
14:31
العدوان الإسرائيليّ على لبنان مستمر... آخر المستجدات
14:30
تدمير محطات الامانة جزء من الحرب المالية على حزب الله
14:27
شروط ايرانية جديدة لعبور مضيق هرمز
14:25
مهلة ترامب تقترب من نهايتها وأميركا تعد العدة عسكرياً إذا فشلت الدبلوماسية
14:24
وقف الحرب على حزب الله في لبنان... هذه هي المطالب لوقف الحرب الايرانية-الاميركية الاسرائيلية
1
خبر عاجل
11:45
الجيش الإسرائيلي: إعتقال مسؤول خلية في تنظيم "السرايا اللبنانية" المرتبط بحزب الله
حال الطقس
03:32
منخفض جويّ جديد يؤثر على لبنان...
خبر عاجل
17:26
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية
أخبار لبنان
17:18
إليكم التقرير اليومي لوحدة إدارة مخاطر الكوارث...
خبر عاجل
09:42
أدرعي: حرصًا على سلامتكم انتقلوا إلى شمال نهر الزهراني
أخبار دولية
17:52
القناة 12 الإسرائيلية: وثيقة من 15 بندًا لاتفاق محتمل بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب
خبر عاجل
08:31
معلومات للـLBCI: الصاروخ المنفجر فوق كسروان تبيّن في مسح أجرته وحدات الجيش أنّه بالستيّ إيرانيّ الصنع طوله 16 مترًا ومداه 2000 كلم ونوعه قدر
أمن وقضاء
02:42
أدرعي: قضينا على عناصر من حزب الله ودمرنا مقرات عُثر بداخلها على وسائل قتالية
أمن وقضاء
02:42
أدرعي: قضينا على عناصر من حزب الله ودمرنا مقرات عُثر بداخلها على وسائل قتالية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More