رئيس "الكتائب" إستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي: لمساندة الجيش للقيام بمهامه في حفظ الأمن والاستقرار

إستقبل رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، حيث تم البحث في مجمل التطورات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة في ظل التحديات المتصاعدة التي تشهدها البلاد على مختلف المستويات.



‎وحضر اللقاء المستشار السياسي ألكسندر جولي، وعضو المكتب السياسي الوزير السابق آلان حكيم، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبدالله، ومنسق العلاقات الخارجية أنطوني بو عبود.



‎وشدّد الجميّل على "أهمية التطبيق الكامل لقرارات الحكومة اللبنانية، معتبرًا أن ذلك يشكّل المدخل الأساسي لإعادة بناء الثقة داخليًا وخارجيًا". وأكد "ضرورة تعزيز الدعم الدولي، ولا سيما من قبل الاتحاد الأوروبي، لمساندة الجيش اللبناني وتمكينه من القيام بمهامه في حفظ الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اللبنانية".

