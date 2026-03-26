الهيئة العليا للاغاثة: تسلمنا مساعدات مصرية في مرفأ بيروت بـ800 طن من المواد الغذائية والإغاثية والطبية

اعلنت الهيئة العليا للاغاثة، في بيان "تسلمها اليوم، في مرفأ بيروت حمولة باخرة مساعدات مقدمة من جمهورية مصر العربية، تتضمن مواد غذائية وإغاثية وطبية تشمل 53 حاوية وتقدر حمولتها ما يساوي 800 طن.

