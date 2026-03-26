باسيل استقبل ماغرو وتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار وتفادي المزيد من التصعيد

استقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو، يرافقه السيد رومان كالفاري، في حضور النائبة ندى البستاني. وتم في خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة في لبنان، ولا سيما التطورات المرتبطة بالحرب الدائرة.



وتم التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار وتفادي المزيد من التصعيد.



كما شدّد المجتمعون على "أهمية أن تلعب فرنسا دوراً فاعلاً في هذا الإطار، بما يساهم في تثبيت الاستقرار ودعم لبنان في هذه المرحلة الدقيقة".



وفي ختام اللقاء، سلّم رئيس "التيار" السفير الفرنسي نسخة عن "مقترح حماية لبنان" الذي أطلقه التيار، والذي يحمله بجولة على مختلف المرجعيات والقوى الوطنية.

