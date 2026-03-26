وزير الصناعة: هناك فرقًا بين تدخل أي سفير لدعم الدولة وسفير آخر لمساندة مجموعة خارجة عن إطار الدولة

شدد وزير الصناعة جو عيسى الخوري في موضوع طرد السفير الايراني على أن "هناك وزيرًا لبنانيًا اتخذ قرارًا بحق شخص أجنبي كان يتجاوز حدود الدبلوماسية"، مؤكّدًا أن هذا القرار يجب أن يحظى بدعم اللبنانيين.وأوضح أن هناك فرقًا بين تدخل أي سفير لدعم الدولة اللبنانية، وتدخّل سفير آخر لمساندة مجموعة غير شرعية وخارجة عن إطار الدولة.