الجيش الإسرائيلي: ضرباتنا قويّة لـ"الحزب"... ستجعله يندم

كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "أكس": "قائد المنطقة الشمالية اللواء رافي ميلو، قال خلال تقييم للوضع من داخل جنوب لبنان: لقد وسّعنا العملية البرية خطوة إضافية بهدف توسيع نطاق منطقة التامين المتقدمة".



وأضاف: "نعمل وفق خطة منظمة من أجل ضرب العدو ودفعه إلى الوراء وإبعاد التهديد، بما يضمن حماية أفضل لسكان الشمال. نحن نرى إنجازات ملموسة سواء في الضربات الجوية أو في هجوم مقاتلينا في جنوب لبنان، حيث يواجهون العدو وجهاً لوجه. حتى الآن قضينا على أكثر من 750 عنصرًا ارهابيًا ودمرنا بنى تحتية في مختلف أنحاء لبنان، ونواصل استهداف مراكز الثقل التابعة لحزب الله بشكل عميق. نحن نمارس ضغطاً على حزب الله، وندفعه نحو الشمال وندمر قدراته. نعمل بجهد واسع لضرب قدرات الإطلاق التابعة لحزب الله بكل الوسائل المتاحة لدينا. نواصل توجيه ضربة قوية لحزب الله بشكل يجعله يندم على بدء القتال ضدنا".