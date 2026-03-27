بيروت
18
o
البقاع
10
o
الجنوب
17
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
نقيب الصيادلة عبد الرحمن مرقباوي: لا أزمة أدوية في لبنان والمخزون يكفي لأشهر
2026-03-27 | 09:43
أكد نقيب صيادلة لبنان عبد الرحمن مرقباوي عدم وجود أزمة انقطاع أدوية في البلاد، مشيراً إلى أن مخزون الأدوية المستوردة يكفي لثلاثة أشهر فيما يغطي الدواء المحلي نحو ثمانية أشهر في ظل زيادة الإنتاج من المصانع الوطنية لمواكبة الطلب.
وأوضح أن التحدي الأساسي يتمثل في إيصال الأدوية إلى المناطق التي تتعرض للقصف ولا سيما في الجنوب والبقاع الغربي وبعلبك الهرمل نتيجة المخاوف الأمنية التي حدّت من حركة شركات التوزيع وأشار إلى العمل بالتنسيق مع وزارة الصحة على اعتماد المستودعات داخل هذه المناطق ووضع خطط طوارئ لتأمين الإمداد بشكل آمن.
ولفت مرقباوي إلى أن ضغطاً كبيراً سُجّل في بداية الحرب على الصيدليات ما أدّى إلى نقص موقت في بعض الأصناف وتقليص الكميات الموزعة قبل أن تتم معالجة الأمر بالتعاون مع وزارة الصحة حيث عادت الكميات إلى طبيعتها مع زيادات تراعي ارتفاع الطلب في مناطق النزوح كما تم إصدار تعميم يمنع صرف الأدوية إلا وفق حاجة شهر واحد لكل مريض منعا لاي احتكار او تخزين .
وأشار إلى اجتماعات دورية مع وزير الصحة الدكتور راكان ناصر الدين، بمشاركة المستوردين وأصحاب المصانع، لمتابعة المخزون ومعالجة أي خلل، مع إعطاء الأولوية لاستيراد الأدوية المقطوعة.
وأكد مرقباوي عدم وجود أي نية لرفع أسعار الأدوية مشدداً على أن أي نقص جزئي سببه لوجستي وأمني وليس مرتبطاً بالتسعير خصوصاً مع استمرار عمل المطار والمرفأ.
وفي ما يخص أدوية الأمراض المستعصية أوضح أن أدوية السرطان مؤمّنة عبر وزارة الصحة ضمن الأولويات مع مخزون يكفي لثلاثة أشهر مشيراً إلى أن القطاع الصحي لا يزال متماسكاً بدعم من الكوادر الطبية والمصانع المحلية.
وختم بالتأكيد على وجود خطة طوارئ تضمن توفر مخزون دوائي يتراوح بين ثلاثة وستة أشهر في حال تطور الأوضاع بما يؤمّن استمرارية توافر الأدوية في مختلف المناطق.
أخبار لبنان
رئيس نقابة موزعي الغاز للـLBCI: لا أزمة والمخزون يكفي لشهر
أخبار لبنان
2026-02-28
نقابة مصانع الأدوية: المخزون يكفي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر
أخبار لبنان
2026-03-06
نقابة مستوردي الأجهزة الطبية: المخزون يكفي لثلاثة أشهر
خبر عاجل
2026-02-28
وزير الاقتصاد: أصحاب السوبرماركات أكدوا لنا أن لديهم مخزون يكفي لـ3 و4 أسابيع في الأيام العادية والمخزون الخارجي يكفي بين 3 و4 أشهر
أخبار لبنان
12:01
اللبنانية الأولى بدأت زيارات ميدانية لمؤسسات وجمعيات تهتم بالنازحين: عمل صادق ومحب يجسد تضامن اللبنانيين مع بعضهم
أخبار لبنان
10:51
جعجع التقى وفدا نيابيا من التقدمي... أبو فاعور: للتمسك بالوحدة الوطنية والتحصن خلف الدولة
أمن وقضاء
10:48
أدرعي: بدأنا بشن غارات على بنى تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية... ويجدد الانذار
أمن وقضاء
10:39
توقيف أشخاص بجرم مخدرات… قوى الأمن: للإبلاغ عن أي طارئ
خبر عاجل
2026-03-25
نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: نتنياهو أمر بتدمير أكبر قدر من صناعة الأسلحة الإيرانية خلال 48 ساعة
خبر عاجل
2026-03-07
الداخلية القطرية: مستوى التهديد الأمني مرتفع وعلى الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل
أخبار لبنان
2026-03-08
بيان عن طيران "الشرق الأوسط" بشأن الرحلات ليوم الاثنين 9 آذار
أخبار لبنان
2026-03-24
أدرعي: الجيش الإسرائيلي والشاباك قضيا على عنصر من فيلق القدس في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
09:25
جلسة للكابينت الإسرائيليّ خُصّصت لبحث التطورات على الجبهة اللبنانية
أخبار دولية
09:22
لودريان: حزب الله هو من جر لبنان الى الحرب... والرد الاسرائيلي غير متناسب
تقارير نشرة الاخبار
09:22
اشتباكات بين قوة اسرائيلية توغلت إلى منطقة البياضة - صور
أخبار دولية
09:18
عراقجي: ايران لم تسعَ ابدا للدخول في حروب
غارة على البزالية في بعلبك وهذه التفاصيل
أمن وقضاء
09:06
الاستهدافات الاسرائيلية طالت قرى كفررمان والدوير وحاروف في قضاء النبطية
أمن وقضاء
09:04
موكب السفير البابويّ في حاصبيا ومرجعيون ودعم للأهالي الصامدين
أخبار لبنان
08:56
الرئيس عون عرض لعمل الصليب الاحمر مع المدير الاقليمي: للاهتمام بالجنوبيين في قراهم وبلداتهم لتعزيز صمودهم
أخبار لبنان
08:21
باسيل سلم الراعي مقترحه لحماية لبنان: لتغليب الحوار على الاقتتال
أخبار لبنان
أخبار لبنان
14:27
إعادة إحياء موسيقى نشرات الـLBCI بعد 40 عامًا بتوقيع غي مانوكيان
أخبار دولية
01:33
العملات الورقية الأميركية الجديدة ستحمل توقيع ترامب
ارتفاع في أسعار المحروقات
أمن وقضاء
10:48
أدرعي: بدأنا بشن غارات على بنى تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية... ويجدد الانذار
أخبار لبنان
14:15
الـLBCI تُطلق نشرتها بحُلّة جديدة واستديو عصريّ مع التركيز: الخبر أولاً!
منوعات
07:36
ترامب: الـCIA أبلغتني أن مجتبى خامنئي مثليّ… وهذا يضعه في بداية سيئة في بلاده
أخبار لبنان
15:33
أهالي بلدة حبوش: نرفض رفضًا قاطعًا أي خطاب تخويني أو محاولة للنيل من الوزير مكي ولا جهة أو مجموعة يمكنها اختزال بلدة بكاملها
خبر عاجل
00:45
أدرعي بإنذار عاجل إلى سكان قرية سجد جنوب لبنان: عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني
