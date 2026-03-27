هيكل يتفقد عددًا من الوحدات في بيروت وصيدا: رغم الشائعات وحملات التحريض لن يتوانى الجيش عن تَحمّل مسؤولياته الوطنية

تَفَقَدَ قائد الجيش العماد رودولف هيكل عددًا من الوحدات في بيروت وصيدا، واطّلع على التدابير الأمنية المتّخَذة في قطاعات مسؤوليتها.



وتَوجَّهَ إلى العسكريين مشددًا على"ضرورة الحفاظ على الجهوزية لمنع الإخلال بالأمن، والحزم في وجه أي محاولة للمساس بالاستقرار الداخلي".



وقال: "رغم الشائعات وحملات التحريض التي تسعى إلى التقليل من شأن تضحيات العسكريين وجهودهم، لن يتوانى الجيش عن تَحمُّل مسؤولياته الوطنية".



وأضاف: "ينبغي للعسكريين ألّا يتأثروا بهذه الشائعات، وأن يتمسكوا بعقيدتهم ويلتزموا بأداء واجبهم الوطني".