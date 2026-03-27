توضيح من وزارة الاقتصاد بشأن ما نُشِر عن مازوت غير مطابق

أوضحت وزارة الاقتصاد في بيان، أنها "تتابع ما تم تداوله في وسائل الإعلام نقلاً عن مصادر، حول دخول مازوت غير مطابق للمواصفات عبر المعابر البرية غير الشرعية"، مؤكدة أنها "تعمل على التحقق من صحة هذه المعلومات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".



وأشارت الوزارة إلى أنها" أوعزت إلى مراقبي مصلحة حماية المستهلك التحرّك فوراً لتقصّي الوقائع والتثبت منها، تمهيداً لملاحقة المخالفين وفق الأصول القانونية".