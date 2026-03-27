بيروت
16
o
البقاع
7
o
الجنوب
15
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
15
o
متن
15
o
جعجع التقى وفدا نيابيا من التقدمي... أبو فاعور: للتمسك بالوحدة الوطنية والتحصن خلف الدولة
2026-03-27 | 10:51
جعجع التقى وفدا نيابيا من التقدمي... أبو فاعور: للتمسك بالوحدة الوطنية والتحصن خلف الدولة
التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب وفدًا من الحزب التقدمي الاشتراكي، موفداً من الوزير السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، ضمّ النواب وائل أبو فاعور، هادي أبو الحسن وراجي السعد، وذلك في حضور عضوي تكتل الجمهورية القوية النائبين جورج عقيص وملحم الرياشي.
وعقب اللقاء، وصف أبو فاعور الاجتماع "بالصريح والمباشر والمثمر". وقال: "نحن والقوات اللبنانية تشاركنا تاريخيًا تجربة نعتز بها، هي تجربة المصالحة الوطنية، وكان هذا اللقاء فرصة للتأكيد على التمسك بهذه المصالحة، والحفاظ عليها، وبذل كل الجهود لعدم المساس بها تحت أي ظرف، ولا سيّما في هذه الأيام الوطنية الصعبة وما يرافقها من مخاوف كبيرة، كما شكّل اللقاء مناسبةً للتأكيد على جملة من الثوابت الوطنية التي نحتاج إلى إعادة التشديد عليها في هذه الظروف، وفي مقدّمها رفض الفتنة الأهلية، إذ إننا نعلم جميعًا أنّ إسرائيل تتربص لإشعال الفتنة بين اللبنانيين، ولا يجوز لنا أن نلاقي هذا الهدف بإثارة المزيد من التوتر، من هنا شدّدنا على ضرورة عقلنة الخطاب السياسي والتمسك بالوحدة الوطنية".
وأضاف: "ندرك وجود انقسامات سياسية عميقة في البلاد، وهي تحتاج إلى حوار طويل، لكن رغم ذلك يجب السعي إلى إنشاء شبكة أمان وطنية بين مختلف القوى السياسية، لمواجهة المخاطر التي تهدد السلم الأهلي. كما أكدنا التمسك باتفاق الطائف كمرجعية وطنية حاسمة، لما يمثّله من ضمان لوحدة لبنان واستقراره واستقلاله، ورفض أي طرح تقسيمي أو مساس بوحدة الوطن."
وتابع: "شدّدنا على دعم الجيش اللبناني وضرورة تحييده عن التجاذبات السياسية، لأنه يشكّل الضمانة الأساسية للاستقرار الداخلي، ولدوره في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة".
ولفت الى أبو فاعور انه اتفق أيضًا على دعم جهود الدولة لوقف العدوان الإسرائيلي، والعمل على تحصيل الحقوق اللبنانية، بما في ذلك تحرير الأراضي والأسرى وتأمين عودة أبناء الجنوب إلى قراهم، إضافة إلى تحييد لبنان عن صراعات المنطقة.
إلى ذلك، أعلن أنهم تطرقوا إلى ملف النازحين، مؤكدين ضرورة مقاربته بمسؤولية وطنية وأخلاقية، بما يحقق التوازن بين واجب الإغاثة وحماية المجتمع المضيف.
وقال: "لدينا قناعة مشتركة برفض العودة إلى أي مغامرات، فقد خبرنا نتائجها من حروب وانقسامات، والسبيل الوحيد هو التمسك بالوحدة الوطنية والتحصن خلف الدولة.” إنّ حماية السلم الأهلي مسؤولية جماعية، ولا يمكن تحقيقها إلا عبر خطاب مسؤول وتعاون بين جميع القوى السياسية".
وردًا على سؤال حول مشاركة اللقاء الديمقراطي في "اللقاء الوطني" المقرّر انعقاده يوم غد في معراب، ردّ أبو فاعور ممازحا :"ها نحن اليوم في معراب وزرناها وقلنا رأينا".
أما عن مسألة طرد السفير الإيراني، علّق قائلاً: "تداولنا في هذا الموضوع على هامش الاجتماع، باعتبار أن هذا الأخير ليس من ضمن جدول الاعمال ومن المعروف ان هناك أزمة في سياسات لبنان تجاه إيران تعالج بمنطق الدولة".
بدوره، أكد النائب عقيص أيضًا على الصراحة والوضوح خلال اللقاء الذي جمع الجانبين، إذ "شمل مختلف التطورات المؤلمة التي يشهدها لبنان."
وقال: "أكدنا أولًا، نحن وإخوتنا في الحزب التقدمي الاشتراكي، على الثوابت التي تجمعنا، بدءًا من مصالحة الجبل، وصولًا إلى مشاركتنا معا في الحكومة التي اتخذت قرارات مفصلية في 5 و7 آب، وفي 2 حزيران 2026، وقد عبّرنا عن تأييدنا لهذه القرارات وصوّتنا إلى جانبها، ونطالب بتنفيذها.
وأضاف: "كما عرضنا وجهة نظر القوات اللبنانية، وأكدنا بشكل قاطع رفضنا لأي فتنة داخلية، واعتبار ذلك خطًا أحمر، وعدم الانجرار إلى أي اقتتال داخلي، سواء نتيجة محاولات إسرائيل جرّ لبنان إلى هذا المسار، أو من خلال سياسات حزب الله ومن خلفه إيران. إنّ السلم الأهلي بالنسبة إلينا خط أحمر لا يمكن المساس به، لكن في المقابل، فإنّ الحفاظ على السلم الأهلي لا يعني القبول بمغامرات أو مشاريع تقود البلاد إلى مخاطر كبرى، ولا يعني الانخراط في أي مسار تصعيدي قد يعرّض لبنان لمزيد من الأزمات".
وبعدما شدّدنا على أهمية الخطاب السياسي المسؤول، لما له من دور في تخفيف الاحتقان، أوضحنا "أنّ خفض التوتر لا يعني الموافقة على أي ممارسات أو سياسات مرفوضة."
وأشار الى انه تم الاتفاق على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة بيننا، انطلاقًا من حرصنا المشترك على إخراج لبنان من دوامة الحرب بأقل الأضرار الممكنة.
اللبنانية الأولى بدأت زيارات ميدانية لمؤسسات وجمعيات تهتم بالنازحين: عمل صادق ومحب يجسد تضامن اللبنانيين مع بعضهم
أدرعي: بدأنا بشن غارات على بنى تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية... ويجدد الانذار
خبر عاجل
2026-03-04
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يلتقي في هذه الأثناء وفدا من الحزب التقدمي الاشتراكي يرأسه النائب تيمور جنبلاط
2026-01-22
قائد الجيش عرض الأوضاع في لبنان والمنطقة مع السفير المصري والتقى أبو فاعور
2026-02-26
الرئيس عون التقى الفرزلي ووليم طوق وبطرس حرب وتشديد على التمسك باجراء الانتخابات النيابية في موعدها
2026-02-04
الوزير حيدر التقى وفدا من البنك الدولي وترأس الاجتماع الدوري للجنة مكافحة عمل الأطفال
أخبار لبنان
14:55
لبنان يودّع أحمد قعبور… صفحة من النضال الفني والوطني تُطوى
تقارير نشرة الاخبار
14:23
الجيش وأمن النازحين
تقارير نشرة الاخبار
14:19
سلسلة غارات تستهدف الضاحية الجنوبية...
تقارير نشرة الاخبار
14:18
جديد خارطة التوغل في الجنوب: الجيش الإسرائيلي يصل الى قرى الخط الثاني
آخر الأخبار
2026-02-24
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و١٢ جريحًا في١٢ حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
حال الطقس
15:06
أمطار غزيرة وفيضانات في عدد من دول الخليج...
تقارير نشرة الاخبار
14:50
غاز أوروبا بين روسيا والنروج وأميركا… واتفاق بـ750 مليار دولار
تقارير نشرة الاخبار
14:45
قوات أميركية إضافية الى الشرق الأوسط هل تنفّذ إنزالات على الأراضي الإيرانية؟ وماهي مخاطر ذلك؟
تقارير نشرة الاخبار
14:41
ترامب وTACO... بين الأسواق المالية والقرارات السياسية
تقارير نشرة الاخبار
14:34
٦ نيسان ٢٠٢٦.. ماذا سيحدث؟
تقارير نشرة الاخبار
14:23
الجيش وأمن النازحين
تقارير نشرة الاخبار
14:19
سلسلة غارات تستهدف الضاحية الجنوبية...
تقارير نشرة الاخبار
14:18
جديد خارطة التوغل في الجنوب: الجيش الإسرائيلي يصل الى قرى الخط الثاني
01:33
العملات الورقية الأميركية الجديدة ستحمل توقيع ترامب
03:26
ارتفاع في أسعار المحروقات
10:48
أدرعي: بدأنا بشن غارات على بنى تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية... ويجدد الانذار
07:36
ترامب: الـCIA أبلغتني أن مجتبى خامنئي مثليّ… وهذا يضعه في بداية سيئة في بلاده
00:45
أدرعي بإنذار عاجل إلى سكان قرية سجد جنوب لبنان: عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني
16:19
ترامب: بناءً على طلب الحكومة الايرانية علّقت فترة تدمير محطات الطاقة لمدة 10 أيام حتى يوم 6 نيسان المقبل والمحادثات تسير على نحو جيد للغاية
16:33
وسائل إعلام إسرائيلية: حزب الله يصعّد بشكل ملحوظ بـ105 موجات هجومية في اليوم وهو العدد الأعلى منذ بداية الحرب
08:52
الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد قال إنها من نشاط الفريق التابع للواء 401 في الجنوب: القضاء على عنصر خرج من فتحة أرضية
