اللبنانية الأولى بدأت زيارات ميدانية لمؤسسات وجمعيات تهتم بالنازحين: عمل صادق ومحب يجسد تضامن اللبنانيين مع بعضهم

LBCI
بدأت اللبنانية الأولى نعمت عون سلسلة زيارات ميدانية للمؤسسات والجمعيات التي تهتم بالنازحين من البلدات والقرى التي تعرضت للاعتداءات الإسرائيلية.

 

وزارت قبل ظهر اليوم مقر جمعية "البنك الغذائي اللبناني" في سن الفيل واطلعت على العمل الذي تقوم به الجمعية في جمع وتوزيع مساعدات عاجلة على العائلات النازحة في مختلف المناطق اللبنانية للتضامن معها في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها.

 

واستمعت اللبنانية الأولى إلى مسار توزيع المساعدات، والتي شملت منذ الأول من آذار وحتى 26 منه، 5250 حصة كاملة، و21 طنا من المواد الغذائية الجافة والمنتجات الزراعية.

 

كما وزعت الجمعية محتوى حاويتين بحجم 40 طنا لكل حاوية من الملابس. وكذلك، تم توزيع 90440 وجبة ساخنة على مراكز إيواء النازحين في عكار وصيدا وبعلبك والبقاع الغربي ونيحا وعكار وغيرها من المناطق اللبنانية.

 

ونوهت اللبنانية الأولى بـ"عمل البنك الغذائي اللبناني وغيره من الجمعيات التي خصصت نشاطها لرعاية النازحين"، معتبرة أن "هذا العمل الصادق والمحب يجسد تضامن اللبنانيين مع بعضهم البعض، ويعزز الوحدة الوطنية التي كانت وستبقى الأساس في صمود لبنان وشعبه في مواجهة التحديات التي تعترضه من حين إلى آخر".

 

وأشارت إلى أن "هذا العمل السامي والنبيل يعكس أرقى معاني الإنسانية والتضامن والمواطنية، أي الصورة الحقيقية للبنان وأهله".


