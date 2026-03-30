بيروت
14
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
13
o
متن
13
o
رابطة جامعات لبنان تدين استهداف المؤسسات الأكاديمية وتدعو إلى حماية السلم الأهلي
أخبار لبنان
2026-03-30 | 09:03
رابطة جامعات لبنان تدين استهداف المؤسسات الأكاديمية وتدعو إلى حماية السلم الأهلي
في ظلّ ما نشهده اليوم من تسارع في الأحداث الأليمة التي يشهدها العالم عموماً ولبناننا الحبيب خصوصاً، ترى رابطة جامعات لبنان أنَّ من واجبها الأخلاقي والإنساني والتربوي والوطني أن تتوجَّه إلى أصحاب القرار أينما وجدوا، وإلى أي تحالف انتموا، لتُعبِّر عن خشيتها من تفلُّت البطش من عقال المنطق، وتعاظم الإجرام في انتهاكه حقوق الإنسان، وبناءً عليه توجّب أن نلفت إلى ما يلي:
إنَّ رابطة جامعات لبنان تؤكِّد استنكارها وشجبها لما تتعرَّض له المؤسسات الأكاديمية، ولا سيّما في قطاع التعليم العالي، من استهدافٍ للحجر والبشر، كما حدث مع الجامعة الوطنية اللبنانية وأدّى إلى خسارة إثنين من كوادرها الأكاديمية. إنَّ استهداف كليّة العلوم في الجامعة اللبنانيّة، التي تجمع عدداً كبيراً من الشَّباب اللبنانيّ، هو جريمة مُدانة بكلّ المقاييس والأعراف الدّوليّة، وهو فصل من فصول استهداف المدنيّين في منازلهم أو في مراكز عملهم أو في أماكن دراستهم.
إنَّ ما يجري اليوم من تهديدات إلى الجامعات الأميركية الإسم هو أيضاً عمل مدان ومستنكر، لأنَّ هذه المؤسسات كما سائر مؤسسات التعليم العالي في لبنان، كانت وستبقى حجر الأساس في مدماك السَّلام، ومنبع الفكر الإنساني لمُكافحة الجهل المستشري في خضّم الحروب العبثية التي يشهدها العالم.
إنَّ رابطة جامعات لبنان إذ تدعم قول الحقّ والمجاهرة بالحقيقة، تستنكر بأشدّ العبارات ما يجري من شحن للنفوس، وتجييش للغرائز، مما يصبّ في تأجيج مشاعر الكراهيّة، بين أبناء البلد الواحد، وكأننا لم نتعلَّم من تاريخنا، تاريخ الحروب العبثيّة والتبعية العمياء والتَّناحر الأرعن.
إنَّ رابطة جامعات لبنان، التي طالما ساندت وأسندت مؤسَّسات الوطن أجمع، لتستمرَّ في القيام بواجبها الوطنيّ، تدعو اليوم أصحاب القرار في مختلف مواقع المسؤوليّة، أن يمارسوا مسؤوليَّاتهم من حيث تأمين الأمن للمواطن، حفاظاً على سلامته وسلامة الوطن وسِلمِه الأهلي.
إنَّ ما نشهده اليوم من حروب الإجرام وانعدام الأفق الإنساني لهذه الصراعات لا يمكن أن ينتهي ويصطلح إلّا من خلال توازن العلم والاخلاق، وتماشي القوّة مع الحقّ، وتماهي الحضارة مع حقوق الانسان.
أخيراً، تبقى رابطة جَامعات لبنان في خِدمة أبناء هذا الوطن العزيز، الذي تتوالى الأزمات عليه، عاصفة بعد عاصفة، ومأساة بعد مأساة، فلا يُضمِّد جِراح أهلِهِ إلَّا أبناؤه الأبرار من داخل حدوده كما من مختلف أصقاع الأرض.
رجاؤنا في هذه الظروف المؤلمة أن تبقى بركة عيد الفطر بعد شهر رمضان المبارك، وأن تستمرَّ نعمة صوم الفصح التي تتكلَّل ببركة القيامة، كنِعَمٍ إلهيَّة تساعد في بلسمة جِراح المُتألمين في وطننا المقهور، وطن القديسين، وطن العُلماء والمفكّرين المُصلحين، وطن الصُّمود والصَّلاة، وطن الرَّجاء والأمل.
عمليات طوارئ الصحة: شهيد و17 جريحا في الغارة الإسرائيلية على منطقة الرحاب بالضاحية الجنوبية
المتحدث باسم اليونيفيل للـLBCI: إصابة موقع تابع لليونيفيل في الجنوب تدفعنا إلى إعادة تذكير الأطراف بمسؤوليتها في تأمين حماية حفظة السلام المكلّفين من مجلس الأمن إذ إن تحركاتنا أصبحت محدودة لكننا نعمل على تأمين وصول المساعدات إلى المنطقة
أخبار لبنان
2026-03-27
رابطة الروم الكاثوليك لدعم الشرعية والتمسك بالسلم الاهليّ
2026-03-16
وزير الاعلام: لحماية السلم الأهلي خصوصًا في زمن الحرب
2026-03-28
حماس تدين استهداف صحافيين في جنوب لبنان وتدعو لمحاسبة إسرائيل
2026-02-26
حتّي في افتتاح الأكاديمية الدبلوماسية لجامعة الروح القدس: الدبلوماسية أمام نظام عالمي متغيّر وتحديات غير مسبوقة
16:18
تهديد هو الاولُ من نوعِه في هذه الحرب: سكان قرى في البقاع الغربيّ
المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان: كلما طال أمد هذا الوضع تزداد صعوبة العودة عنه
أخبار لبنان
من جنوب الليطاني الى جنوب الزهراني...باقون رغم الحذر
14:26
وزير الخارجية الفرنسيّ: هجمات قرب مواقع حفظ السلام غير مقبولة وغير مبررة
15:40
المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان: كلما طال أمد هذا الوضع تزداد صعوبة العودة عنه
إيرنا عن وزير النفط الإيرانيّ: اتخذنا التدابير اللازمة في شأن إمدادات الوقود ولن نواجه أي مشاكل
وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 4 ضباط وجنود بجروح حرجة جدًًا من جراء كمائن لحزب الله في جنوب لبنان
منشور على إكس: السلطات في إمارة الشارقة تفيد بالتعامل مع حادث ناجم عن استهداف مبنى إداريّ لشركة الثريا للاتصالات بالمنطقة الوسطى بطائرة مسيرة قادمة من إيران دون تسجيل أي إصابات
16:18
تهديد هو الاولُ من نوعِه في هذه الحرب: سكان قرى في البقاع الغربيّ
من جنوب الليطاني الى جنوب الزهراني...باقون رغم الحذر
تيليتون الصمود نحو تثبيت الجنوبيين في أرضهم!
تفاصيل المباحثات السعودية – الأردنية – القطرية في جدة...
أزمة الطاقة العالمية فرصة لم تكتمل لروسيا
المحادثات الأميركية –الإيرانية… هل زادت حظوظ التسوية؟
كتفه يؤلمه… وسيتجه وزير الخارجية الباكستانية إلى الصين
من الحديد إلى الكهرباء… الحرب تغيّر قواعدها
المصارف ضد استخدام أموال المودعين لمعالجة تداعيات الحرب
اقتصاد
07:11
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آذار
13:21
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان قرى في البقاع الغربي... انتقلوا إلى شمال بلدة القرعون
إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم الإخلاء فورًا
غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية... إليكم الصورة
أمن وقضاء
الأمطار مستمرة اليوم وتنحسر غدا لتتجدد عصر الأربعاء
شركة طيران الشرق الأوسط تعلن عن رحلاتها من 31 آذار ولغاية 6 نيسان
إقفال الإدارات الرسمية والبلديات في 3 و6 و10 و13 نيسان لمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح لدى الطوائف المسيحية
الجيش اللبناني ينعى الجندي علي حسين عجم الذي استشهد بغارة إسرائيلية في العامرية – صور
