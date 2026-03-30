رابطة جامعات لبنان تدين استهداف المؤسسات الأكاديمية وتدعو إلى حماية السلم الأهلي

أخبار لبنان
2026-03-30 | 09:03
في ظلّ ما نشهده اليوم من تسارع في الأحداث الأليمة التي يشهدها العالم عموماً ولبناننا الحبيب خصوصاً، ترى رابطة جامعات لبنان أنَّ من واجبها الأخلاقي والإنساني والتربوي والوطني أن تتوجَّه إلى أصحاب القرار أينما وجدوا، وإلى أي تحالف انتموا، لتُعبِّر عن خشيتها من تفلُّت البطش من عقال المنطق، وتعاظم الإجرام في انتهاكه حقوق الإنسان، وبناءً عليه توجّب أن نلفت إلى ما يلي: 

إنَّ رابطة جامعات لبنان تؤكِّد استنكارها وشجبها لما تتعرَّض له المؤسسات الأكاديمية، ولا سيّما في قطاع التعليم العالي، من استهدافٍ للحجر والبشر، كما حدث مع الجامعة الوطنية اللبنانية وأدّى إلى خسارة إثنين من كوادرها الأكاديمية. إنَّ استهداف كليّة العلوم في الجامعة اللبنانيّة، التي تجمع عدداً كبيراً من الشَّباب اللبنانيّ، هو جريمة مُدانة بكلّ المقاييس والأعراف الدّوليّة، وهو فصل من فصول استهداف المدنيّين في منازلهم أو في مراكز عملهم أو في أماكن دراستهم.

إنَّ ما يجري اليوم من تهديدات إلى الجامعات الأميركية الإسم هو أيضاً عمل مدان ومستنكر، لأنَّ هذه المؤسسات كما سائر مؤسسات التعليم العالي في لبنان، كانت وستبقى حجر الأساس في مدماك السَّلام، ومنبع الفكر الإنساني لمُكافحة الجهل المستشري في خضّم الحروب العبثية التي يشهدها العالم.

إنَّ رابطة جامعات لبنان إذ تدعم قول الحقّ والمجاهرة بالحقيقة، تستنكر بأشدّ العبارات ما يجري من شحن للنفوس، وتجييش للغرائز، مما يصبّ في تأجيج مشاعر الكراهيّة، بين أبناء البلد الواحد، وكأننا لم نتعلَّم من تاريخنا، تاريخ الحروب العبثيّة والتبعية العمياء والتَّناحر الأرعن.  

إنَّ رابطة جامعات لبنان، التي طالما ساندت وأسندت مؤسَّسات الوطن أجمع، لتستمرَّ في القيام بواجبها الوطنيّ، تدعو اليوم أصحاب القرار في مختلف مواقع المسؤوليّة، أن يمارسوا مسؤوليَّاتهم من حيث تأمين الأمن للمواطن، حفاظاً على سلامته وسلامة الوطن وسِلمِه الأهلي. 


إنَّ ما نشهده اليوم من حروب الإجرام وانعدام الأفق الإنساني لهذه الصراعات لا يمكن أن ينتهي ويصطلح إلّا من خلال توازن العلم والاخلاق، وتماشي القوّة مع الحقّ، وتماهي الحضارة مع حقوق الانسان.

أخيراً، تبقى رابطة جَامعات لبنان في خِدمة أبناء هذا الوطن العزيز، الذي تتوالى الأزمات عليه، عاصفة بعد عاصفة، ومأساة بعد مأساة، فلا يُضمِّد جِراح أهلِهِ إلَّا أبناؤه الأبرار من داخل حدوده كما من مختلف أصقاع الأرض.

رجاؤنا في هذه الظروف المؤلمة أن تبقى بركة عيد الفطر بعد شهر رمضان المبارك، وأن تستمرَّ نعمة صوم  الفصح التي تتكلَّل ببركة القيامة، كنِعَمٍ إلهيَّة تساعد في بلسمة جِراح المُتألمين في وطننا المقهور، وطن القديسين، وطن العُلماء والمفكّرين المُصلحين، وطن الصُّمود والصَّلاة، وطن الرَّجاء والأمل.

عمليات طوارئ الصحة: شهيد و17 جريحا في الغارة الإسرائيلية على منطقة الرحاب بالضاحية الجنوبية
المتحدث باسم اليونيفيل للـLBCI: إصابة موقع تابع لليونيفيل في الجنوب تدفعنا إلى إعادة تذكير الأطراف بمسؤوليتها في تأمين حماية حفظة السلام المكلّفين من مجلس الأمن إذ إن تحركاتنا أصبحت محدودة لكننا نعمل على تأمين وصول المساعدات إلى المنطقة
مقالات ذات صلة

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-27

رابطة الروم الكاثوليك لدعم الشرعية والتمسك بالسلم الاهليّ

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-16

وزير الاعلام: لحماية السلم الأهلي خصوصًا في زمن الحرب

LBCI
أخبار دولية
2026-03-28

حماس تدين استهداف صحافيين في جنوب لبنان وتدعو لمحاسبة إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-26

حتّي في افتتاح الأكاديمية الدبلوماسية لجامعة الروح القدس: الدبلوماسية أمام نظام عالمي متغيّر وتحديات غير مسبوقة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:18

تهديد هو الاولُ من نوعِه في هذه الحرب: سكان قرى في البقاع الغربيّ

LBCI
أخبار لبنان
15:40

المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان: كلما طال أمد هذا الوضع تزداد صعوبة العودة عنه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:15

من جنوب الليطاني الى جنوب الزهراني...باقون رغم الحذر

LBCI
أخبار لبنان
14:26

وزير الخارجية الفرنسيّ: هجمات قرب مواقع حفظ السلام غير مقبولة وغير مبررة

LBCI
آخر الأخبار
15:55

إيرنا عن وزير النفط الإيرانيّ: اتخذنا التدابير اللازمة في شأن إمدادات الوقود ولن نواجه أي مشاكل

LBCI
آخر الأخبار
16:08

وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 4 ضباط وجنود بجروح حرجة جدًًا من جراء كمائن لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
آخر الأخبار
16:19

منشور على إكس: السلطات في إمارة الشارقة تفيد بالتعامل مع حادث ناجم عن استهداف مبنى إداريّ لشركة الثريا للاتصالات بالمنطقة الوسطى بطائرة مسيرة قادمة من إيران دون تسجيل أي إصابات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:18

تهديد هو الاولُ من نوعِه في هذه الحرب: سكان قرى في البقاع الغربيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:15

من جنوب الليطاني الى جنوب الزهراني...باقون رغم الحذر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

تيليتون الصمود نحو تثبيت الجنوبيين في أرضهم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

تفاصيل المباحثات السعودية – الأردنية – القطرية في جدة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

أزمة الطاقة العالمية فرصة لم تكتمل لروسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

المحادثات الأميركية –الإيرانية… هل زادت حظوظ التسوية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

كتفه يؤلمه… وسيتجه وزير الخارجية الباكستانية إلى الصين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

من الحديد إلى الكهرباء… الحرب تغيّر قواعدها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

المصارف ضد استخدام أموال المودعين لمعالجة تداعيات الحرب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
07:11

وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آذار

LBCI
خبر عاجل
13:21

أدرعي: انذار عاجل إلى سكان قرى في البقاع الغربي... انتقلوا إلى شمال بلدة القرعون

LBCI
خبر عاجل
01:21

إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم الإخلاء فورًا

LBCI
أمن وقضاء
02:20

غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية... إليكم الصورة

LBCI
حال الطقس
01:44

الأمطار مستمرة اليوم وتنحسر غدا لتتجدد عصر الأربعاء

LBCI
أخبار لبنان
07:57

شركة طيران الشرق الأوسط تعلن عن رحلاتها من 31 آذار ولغاية 6 نيسان

LBCI
أخبار لبنان
04:23

إقفال الإدارات الرسمية والبلديات في 3 و6 و10 و13 نيسان لمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح لدى الطوائف المسيحية

LBCI
أخبار لبنان
07:47

الجيش اللبناني ينعى الجندي علي حسين عجم الذي استشهد بغارة إسرائيلية في العامرية – صور

