عمليات طوارئ الصحة: شهيد و17 جريحا في الغارة الإسرائيلية على منطقة الرحاب بالضاحية الجنوبية

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن الغارة الإسرائيلية على منطقة الرحاب في الضاحية الجنوبية لبيروت أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة سبعة عشر آخرين بجروح، وفق التالي:10 لبنانيينوستة سوريين من بينهم 4 أطفالوسيدة من الجنسية الكينية