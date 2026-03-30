نقيب موزّعي الغاز يطمئن: المخزون متوفر ولا أزمة في الإمدادات

مع بداية كل أسبوع، يُثار التساؤل المشوب بالقلق حول معدل الارتفاع الجديد في أسعار المشتقات النفطية، لا سيما الغاز والتخوّف من انقطاعه من الأسواق بفعل الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران والتضييق على مرور ناقلات النفط وغيرها عبر "مضيق هرمز".



في السياق، يؤكد نقيب العاملين والموزّعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون عبر "المركزية"، أن مخزون مادة الغاز متوفر بشكل دائم ولمدة لا تقل عن شهر"، مشيراً إلى أن "البواخر المحمّلة بالغاز تصل تباعاً إلى لبنان وفق جداول منتظمة، ما ينفي وجود أي أزمة أو انقطاع في هذه المادة الحيوية"، داعياً المواطنين إلى "عدم التهافت أو التخزين العشوائي، والاكتفاء باستبدال القوارير الفارغة من خلال المحال التجارية المُرخص لها أو عبر موزّعي الغاز المعتمَدين".



كما أنه يطمئن إلى أن "الموزّعين يعملون يومياً من السادسة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، ويغطّون الأراضي اللبنانية كافة، سواء في المناطق الساحلية أو الجبلية، باستثناء المناطق التي تتعرّض لأعمال عسكرية أو أوضاع أمنية خطيرة، حيث يتعذّر الوصول إليها حفاظاً على سلامة العاملين".



أما في ما يتعلق بمكافحة السوق السوداء، فيذكّر بتشديد النقابة على "ضرورة التزام أصحاب المحال التجارية بوضع السعر الرسمي لقارورة الغاز بشكل واضح على الواجهات"، داعياً المواطنين إلى "الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة أو بيع بسعر يفوق التسعيرة الرسمية، وذلك عبر التواصل مع مديرية حماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة". كما طالب وزارة الاقتصاد والتجارة بـ"تكثيف دورياتها الرقابية على الأسواق، وإلزام جميع المحال بالتقيّد بالتسعيرة الرسمية، وملاحقة أي مراكز تقوم بتعبئة قوارير ناقصة أو مخالفة للمواصفات".