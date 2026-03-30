الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
13
o
متن
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Jesus Of Nazareth
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
13
o
متن
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لبنان يطالب سفارة أوكرانيا بتسليم مواطن مشتبه في تورطه بالتخطيط لاعتداءات في ضاحية بيروت الجنوبية
أخبار لبنان
2026-03-30 | 09:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
لبنان يطالب سفارة أوكرانيا بتسليم مواطن مشتبه في تورطه بالتخطيط لاعتداءات في ضاحية بيروت الجنوبية
تطالب السلطات اللبنانية السفارة الأوكرانية في بيروت بتسليم أحد رعاياها، الذي لجأ اليها بعد فراره من ضاحية بيروت الجنوبية، حيث كان محتجزا لدى حزب الله، للاشتباه بتورطه مع الموساد الاسرائيلي، وفق ما أفاد مسؤول أمني ومصدر في حزب الله وكالة فرانس برس.
وأوقف حزب الله في أيلول، وفق ما أفاد مصدر في الحزب فرانس برس، مواطنا فلسطينيا سوريا يحمل الجنسية الأوكرانية "بعد ركنه دراجة نارية في الطريق المؤدي الى مطار بيروت الدولي، تبين أن عبوة ناسفة شديدة الانفجار كانت مزروعة فيها على شكل بطارية".
وظل الرجل محتجزا لدى الحزب لأشهر، الى أن شنّت اسرائيل غارة في السادس من آذار على ضاحية بيروت الجنوبية، وتحديدا على مبنى مجاور لذلك الذي كان محتجزا داخله، ما أدى الى فراره وتوجهه إلى السفارة الأوكرانية، وفق المصدر ذاته.
وتمكن جهاز الأمن العام من توقيف خمسة أفراد من المجموعة التي عملت مع الشخص المذكور، وأحالتهم على القضاء اللبناني الذي يستجوبهم.
وقال المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء حسن شقير لوكالة فرانس برس "راسلتنا السفارة الأوكرانية في لبنان بتاريخ 10 آذار، طالبة إعطاء تصريح مرور لأحد مواطنيها الموجود لديها، بعدما فقد جواز سفره، ليتمكن من المغادرة عبر مطار بيروت".
وأضاف "بعد التدقيق باسمه وصورته، تبيّن لدينا أنّه مطلوب للقضاء اللبناني، وصدرت بحقّه عدة بلاغات بحث وتحر لصالح الأجهزة الأمنية، فأبلغنا السفارة الأوكرانية بذلك وبأنه يتوجّب عليها تسليمه فورا إلى السلطات اللبنانية".
وأوضح أنه "مطلوب لتورّطه مع خلية تابعة للموساد الإسرائيلي في التخطيط لتنفيذ اغتيالات وتفجيرات في الضاحية الجنوبية لبيروت".
ولم ترد السفارة الأوكرانية في بيروت على طلبات فرانس برس للتعليق.
ومنذ بدء الحرب بين حزب الله واسرائيل، تشنّ اسرائيل ضربات شبه يومية على معقل الحزب في ضاحية بيروت الجنوبية.
وعلى مر السنوات، أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية عشرات الأشخاص بشبهة التعامل مع إسرائيل. وتم تجنيد العشرات عبر الانترنت إثر الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ خريف 2019. وصدرت أحكام قضائية في حق عدد من الموقوفين بلغت حد السجن 25 سنة.
التالي
رئيس الكتائب يلتقي وفداً من تكتل الاعتدال الوطني
نقيب موزّعي الغاز يطمئن: المخزون متوفر ولا أزمة في الإمدادات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:44
مصدر أمني لفرانس برس: مقتل ثلاثة عناصر من حزب الله بضربة على أطراف ضاحية بيروت الجنوبية
أخبار لبنان
07:44
مصدر أمني لفرانس برس: مقتل ثلاثة عناصر من حزب الله بضربة على أطراف ضاحية بيروت الجنوبية
0
أمن وقضاء
2026-03-09
إسرائيل جددت استهدافها ضاحية بيروت الجنوبية...
أمن وقضاء
2026-03-09
إسرائيل جددت استهدافها ضاحية بيروت الجنوبية...
0
خبر عاجل
2026-03-06
الجيش الإسرائيلي: نشنّ موجة غارات في ضاحية بيروت الجنوبية لاستهداف بنى تحتية لحزب الله
خبر عاجل
2026-03-06
الجيش الإسرائيلي: نشنّ موجة غارات في ضاحية بيروت الجنوبية لاستهداف بنى تحتية لحزب الله
0
أخبار دولية
2026-02-27
الشرطة النروجية أوقفت مراهقا يشتبه في تخطيطه للاعتداء على مقر للناتو
أخبار دولية
2026-02-27
الشرطة النروجية أوقفت مراهقا يشتبه في تخطيطه للاعتداء على مقر للناتو
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:18
تهديد هو الاولُ من نوعِه في هذه الحرب: سكان قرى في البقاع الغربيّ
أخبار لبنان
16:18
تهديد هو الاولُ من نوعِه في هذه الحرب: سكان قرى في البقاع الغربيّ
0
أخبار لبنان
15:40
المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان: كلما طال أمد هذا الوضع تزداد صعوبة العودة عنه
أخبار لبنان
15:40
المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان: كلما طال أمد هذا الوضع تزداد صعوبة العودة عنه
0
تقارير نشرة الاخبار
15:15
من جنوب الليطاني الى جنوب الزهراني...باقون رغم الحذر
تقارير نشرة الاخبار
15:15
من جنوب الليطاني الى جنوب الزهراني...باقون رغم الحذر
0
أخبار لبنان
14:26
وزير الخارجية الفرنسيّ: هجمات قرب مواقع حفظ السلام غير مقبولة وغير مبررة
أخبار لبنان
14:26
وزير الخارجية الفرنسيّ: هجمات قرب مواقع حفظ السلام غير مقبولة وغير مبررة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:40
المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان: كلما طال أمد هذا الوضع تزداد صعوبة العودة عنه
أخبار لبنان
15:40
المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان: كلما طال أمد هذا الوضع تزداد صعوبة العودة عنه
0
آخر الأخبار
15:55
إيرنا عن وزير النفط الإيرانيّ: اتخذنا التدابير اللازمة في شأن إمدادات الوقود ولن نواجه أي مشاكل
آخر الأخبار
15:55
إيرنا عن وزير النفط الإيرانيّ: اتخذنا التدابير اللازمة في شأن إمدادات الوقود ولن نواجه أي مشاكل
0
آخر الأخبار
16:08
وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 4 ضباط وجنود بجروح حرجة جدًًا من جراء كمائن لحزب الله في جنوب لبنان
آخر الأخبار
16:08
وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 4 ضباط وجنود بجروح حرجة جدًًا من جراء كمائن لحزب الله في جنوب لبنان
0
آخر الأخبار
16:19
منشور على إكس: السلطات في إمارة الشارقة تفيد بالتعامل مع حادث ناجم عن استهداف مبنى إداريّ لشركة الثريا للاتصالات بالمنطقة الوسطى بطائرة مسيرة قادمة من إيران دون تسجيل أي إصابات
آخر الأخبار
16:19
منشور على إكس: السلطات في إمارة الشارقة تفيد بالتعامل مع حادث ناجم عن استهداف مبنى إداريّ لشركة الثريا للاتصالات بالمنطقة الوسطى بطائرة مسيرة قادمة من إيران دون تسجيل أي إصابات
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:18
تهديد هو الاولُ من نوعِه في هذه الحرب: سكان قرى في البقاع الغربيّ
أخبار لبنان
16:18
تهديد هو الاولُ من نوعِه في هذه الحرب: سكان قرى في البقاع الغربيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
15:15
من جنوب الليطاني الى جنوب الزهراني...باقون رغم الحذر
تقارير نشرة الاخبار
15:15
من جنوب الليطاني الى جنوب الزهراني...باقون رغم الحذر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
تيليتون الصمود نحو تثبيت الجنوبيين في أرضهم!
تقارير نشرة الاخبار
14:15
تيليتون الصمود نحو تثبيت الجنوبيين في أرضهم!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
تفاصيل المباحثات السعودية – الأردنية – القطرية في جدة...
تقارير نشرة الاخبار
14:14
تفاصيل المباحثات السعودية – الأردنية – القطرية في جدة...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
أزمة الطاقة العالمية فرصة لم تكتمل لروسيا
تقارير نشرة الاخبار
14:14
أزمة الطاقة العالمية فرصة لم تكتمل لروسيا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
المحادثات الأميركية –الإيرانية… هل زادت حظوظ التسوية؟
تقارير نشرة الاخبار
14:12
المحادثات الأميركية –الإيرانية… هل زادت حظوظ التسوية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
كتفه يؤلمه… وسيتجه وزير الخارجية الباكستانية إلى الصين
تقارير نشرة الاخبار
14:11
كتفه يؤلمه… وسيتجه وزير الخارجية الباكستانية إلى الصين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
من الحديد إلى الكهرباء… الحرب تغيّر قواعدها
تقارير نشرة الاخبار
14:07
من الحديد إلى الكهرباء… الحرب تغيّر قواعدها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
المصارف ضد استخدام أموال المودعين لمعالجة تداعيات الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:26
المصارف ضد استخدام أموال المودعين لمعالجة تداعيات الحرب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
07:11
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آذار
اقتصاد
07:11
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آذار
2
خبر عاجل
13:21
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان قرى في البقاع الغربي... انتقلوا إلى شمال بلدة القرعون
خبر عاجل
13:21
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان قرى في البقاع الغربي... انتقلوا إلى شمال بلدة القرعون
3
خبر عاجل
01:21
إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم الإخلاء فورًا
خبر عاجل
01:21
إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم الإخلاء فورًا
4
أمن وقضاء
02:20
غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية... إليكم الصورة
أمن وقضاء
02:20
غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية... إليكم الصورة
5
حال الطقس
01:44
الأمطار مستمرة اليوم وتنحسر غدا لتتجدد عصر الأربعاء
حال الطقس
01:44
الأمطار مستمرة اليوم وتنحسر غدا لتتجدد عصر الأربعاء
6
أخبار لبنان
07:57
شركة طيران الشرق الأوسط تعلن عن رحلاتها من 31 آذار ولغاية 6 نيسان
أخبار لبنان
07:57
شركة طيران الشرق الأوسط تعلن عن رحلاتها من 31 آذار ولغاية 6 نيسان
7
أخبار لبنان
04:23
إقفال الإدارات الرسمية والبلديات في 3 و6 و10 و13 نيسان لمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح لدى الطوائف المسيحية
أخبار لبنان
04:23
إقفال الإدارات الرسمية والبلديات في 3 و6 و10 و13 نيسان لمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح لدى الطوائف المسيحية
8
أخبار لبنان
07:47
الجيش اللبناني ينعى الجندي علي حسين عجم الذي استشهد بغارة إسرائيلية في العامرية – صور
أخبار لبنان
07:47
الجيش اللبناني ينعى الجندي علي حسين عجم الذي استشهد بغارة إسرائيلية في العامرية – صور
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More