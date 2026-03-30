لبنان يطالب سفارة أوكرانيا بتسليم مواطن مشتبه في تورطه بالتخطيط لاعتداءات في ضاحية بيروت الجنوبية

أخبار لبنان
2026-03-30 | 09:28
لبنان يطالب سفارة أوكرانيا بتسليم مواطن مشتبه في تورطه بالتخطيط لاعتداءات في ضاحية بيروت الجنوبية

تطالب السلطات اللبنانية السفارة الأوكرانية في بيروت بتسليم أحد رعاياها، الذي لجأ اليها بعد فراره من ضاحية بيروت الجنوبية، حيث كان محتجزا لدى حزب الله، للاشتباه بتورطه مع الموساد الاسرائيلي، وفق ما أفاد مسؤول أمني ومصدر في حزب الله وكالة فرانس برس.
     
وأوقف حزب الله في أيلول، وفق ما أفاد مصدر في الحزب فرانس برس، مواطنا فلسطينيا سوريا يحمل الجنسية الأوكرانية "بعد ركنه دراجة نارية في الطريق المؤدي الى مطار بيروت الدولي، تبين أن عبوة ناسفة شديدة الانفجار كانت مزروعة فيها على شكل بطارية". 
     
وظل الرجل محتجزا لدى الحزب لأشهر، الى أن شنّت اسرائيل غارة في السادس من آذار على ضاحية بيروت الجنوبية، وتحديدا على مبنى مجاور لذلك الذي كان محتجزا داخله، ما أدى الى فراره وتوجهه إلى السفارة الأوكرانية، وفق المصدر ذاته.
     
وتمكن جهاز الأمن العام من توقيف خمسة أفراد من المجموعة التي عملت مع الشخص المذكور، وأحالتهم على القضاء اللبناني الذي يستجوبهم.
     
وقال المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء حسن شقير لوكالة فرانس برس "راسلتنا السفارة الأوكرانية في لبنان بتاريخ 10 آذار، طالبة إعطاء تصريح مرور لأحد مواطنيها الموجود لديها، بعدما فقد جواز سفره، ليتمكن من المغادرة عبر مطار بيروت". 
     
وأضاف "بعد التدقيق باسمه وصورته، تبيّن لدينا أنّه مطلوب للقضاء اللبناني، وصدرت بحقّه عدة بلاغات بحث وتحر لصالح الأجهزة الأمنية، فأبلغنا السفارة الأوكرانية بذلك وبأنه يتوجّب عليها تسليمه فورا إلى السلطات اللبنانية". 
     
وأوضح أنه "مطلوب لتورّطه مع خلية تابعة للموساد الإسرائيلي في التخطيط لتنفيذ اغتيالات وتفجيرات في الضاحية الجنوبية لبيروت". 
     
ولم ترد السفارة الأوكرانية في بيروت على طلبات فرانس برس للتعليق. 
     
ومنذ بدء الحرب بين حزب الله واسرائيل، تشنّ اسرائيل ضربات شبه يومية على معقل الحزب في ضاحية بيروت الجنوبية.
     
وعلى مر السنوات، أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية عشرات الأشخاص بشبهة التعامل مع إسرائيل. وتم تجنيد العشرات عبر الانترنت إثر الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ خريف 2019. وصدرت أحكام قضائية في حق عدد من الموقوفين بلغت حد السجن 25 سنة.

رئيس الكتائب يلتقي وفداً من تكتل الاعتدال الوطني
نقيب موزّعي الغاز يطمئن: المخزون متوفر ولا أزمة في الإمدادات
مقالات ذات صلة

LBCI
أخبار لبنان
07:44

مصدر أمني لفرانس برس: مقتل ثلاثة عناصر من حزب الله بضربة على أطراف ضاحية بيروت الجنوبية

LBCI
أمن وقضاء
2026-03-09

إسرائيل جددت استهدافها ضاحية بيروت الجنوبية...

LBCI
خبر عاجل
2026-03-06

الجيش الإسرائيلي: نشنّ موجة غارات في ضاحية بيروت الجنوبية لاستهداف بنى تحتية لحزب الله

LBCI
أخبار دولية
2026-02-27

الشرطة النروجية أوقفت مراهقا يشتبه في تخطيطه للاعتداء على مقر للناتو

LBCI
أخبار لبنان
16:18

تهديد هو الاولُ من نوعِه في هذه الحرب: سكان قرى في البقاع الغربيّ

LBCI
أخبار لبنان
15:40

المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان: كلما طال أمد هذا الوضع تزداد صعوبة العودة عنه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:15

من جنوب الليطاني الى جنوب الزهراني...باقون رغم الحذر

LBCI
أخبار لبنان
14:26

وزير الخارجية الفرنسيّ: هجمات قرب مواقع حفظ السلام غير مقبولة وغير مبررة

LBCI
أخبار لبنان
15:40

المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان: كلما طال أمد هذا الوضع تزداد صعوبة العودة عنه

LBCI
آخر الأخبار
15:55

إيرنا عن وزير النفط الإيرانيّ: اتخذنا التدابير اللازمة في شأن إمدادات الوقود ولن نواجه أي مشاكل

LBCI
آخر الأخبار
16:08

وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 4 ضباط وجنود بجروح حرجة جدًًا من جراء كمائن لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
آخر الأخبار
16:19

منشور على إكس: السلطات في إمارة الشارقة تفيد بالتعامل مع حادث ناجم عن استهداف مبنى إداريّ لشركة الثريا للاتصالات بالمنطقة الوسطى بطائرة مسيرة قادمة من إيران دون تسجيل أي إصابات

LBCI
أخبار لبنان
16:18

تهديد هو الاولُ من نوعِه في هذه الحرب: سكان قرى في البقاع الغربيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:15

من جنوب الليطاني الى جنوب الزهراني...باقون رغم الحذر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

تيليتون الصمود نحو تثبيت الجنوبيين في أرضهم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

تفاصيل المباحثات السعودية – الأردنية – القطرية في جدة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

أزمة الطاقة العالمية فرصة لم تكتمل لروسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

المحادثات الأميركية –الإيرانية… هل زادت حظوظ التسوية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

كتفه يؤلمه… وسيتجه وزير الخارجية الباكستانية إلى الصين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

من الحديد إلى الكهرباء… الحرب تغيّر قواعدها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

المصارف ضد استخدام أموال المودعين لمعالجة تداعيات الحرب

LBCI
اقتصاد
07:11

وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آذار

LBCI
خبر عاجل
13:21

أدرعي: انذار عاجل إلى سكان قرى في البقاع الغربي... انتقلوا إلى شمال بلدة القرعون

LBCI
خبر عاجل
01:21

إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم الإخلاء فورًا

LBCI
أمن وقضاء
02:20

غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية... إليكم الصورة

LBCI
حال الطقس
01:44

الأمطار مستمرة اليوم وتنحسر غدا لتتجدد عصر الأربعاء

LBCI
أخبار لبنان
07:57

شركة طيران الشرق الأوسط تعلن عن رحلاتها من 31 آذار ولغاية 6 نيسان

LBCI
أخبار لبنان
04:23

إقفال الإدارات الرسمية والبلديات في 3 و6 و10 و13 نيسان لمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح لدى الطوائف المسيحية

LBCI
أخبار لبنان
07:47

الجيش اللبناني ينعى الجندي علي حسين عجم الذي استشهد بغارة إسرائيلية في العامرية – صور

