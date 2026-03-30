رئيس الكتائب يلتقي وفداً من تكتل الاعتدال الوطني

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في البيت المركزي في الصيفي وفدًا من تكتل الاعتدال الوطني ضمّ النواب بلال حشيمي، نبيل بدر، محمد سليمان وسجيع عطية، كما شارك في اللقاء النائب الياس حنكش.

وبعد اللقاء، تحدث النائب بلال حشيمي وقال:

ان اللقاء مع رئيس الكتائب، يأتي في لحظة وطنية مفصلية تتطلب إعادة تثبيت الدولة كمرجعية وحيدة ورفض أي واقع موازٍ ينتقص من سيادتها أو يفرض ازدواجية في القرار.

وأكد أن السيادة ممارسة يومية تبدأ باحترام الدستور وتطبيق القوانين وتنتهي برفض تحويل لبنان إلى منصة لصراعات الآخرين، مشدداً على أن الاستقرار يُحمى بتعزيز مؤسسات الدولة لا بالتسويات الهشة.

وفي ملف العفو العام، اعتبر أن تأجيله يشكّل ظلماً لشريحة واسعة من اللبنانيين، داعياً إلى مقاربة وطنية عادلة ضمن إطار قانوني صارم يحفظ هيبة الدولة، وختم بالتأكيد أن إنقاذ لبنان يتطلب إرادة سياسية وقرارات جريئة تعيد الاعتبار للدولة وتمنح اللبنانيين أملاً بالخروج من الأزمة.