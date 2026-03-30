الحجار وعبدالله يبحثان تعزيز الإجراءات الأمنية في ظل الاعتداءات الإسرائيلية

بحث وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله بحضور رئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي في الأوضاع الأمنية في البلاد في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.



وتم خلال الاجتماع عرض التدابير المتخذة لتعزيز الامن التي باشرت وحدات قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني بتنفيذها، وترتكز على تكثيف الانتشار وتعزيز التواجد الأمني والعسكري في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف حفظ الأمن ومنع أي إخلال بالاستقرار الداخلي.



كما طلب تفعيل الإجراءات الأمنية في ظل الشكاوى من ازدياد عمليات النشل والسلب خصوصاً في العاصمة، عبر تكثيف الدوريات واتخاذ التدابير الاستباقية، ملاحقة المرتكبين وضبط المخالفات.



وفي سياق متصل، استقبل الوزير الحجار محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، حيث جرى البحث في أوضاع مراكز الإيواء في العاصمة، إضافة إلى الوضع الأمني مع تأكيد ضرورة متابعة الأوضاع الميدانية بشكل يومي، وضمان سلامة أهالي بيروت والنازحين اليها.



كذلك عقد الوزير الحجار الاجتماع الدوري عن بُعد مع المحافظين، وتم استعراض الأوضاع العامة في مختلف المناطق، ومتابعة شؤون مراكز الإيواء والخدمات المقدمة للنازحين، بما يضمن حسن الاستجابة السريعة لأي طارئ.