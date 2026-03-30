قيادة الجيش: استشهاد عسكري وإصابة خمسة آخرين بينهم ضابط نتيجة اعتداء إسرائيلي

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان، أنه بتاريخ 30/3/2026، استشهد عسكري وأصيب خمسة آخرون بينهم ضابط إصابتُه متوسطة، نتيجة اعتداء إسرائيلي مباشر على حاجز للجيش في العامرية على طريق القليلة - صور.وأوضحت أن هذا الاعتداء يأتي في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، وما ينتج عنه من سقوط شهداء وجرحى بين العسكريين والمدنيين.