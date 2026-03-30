نزوح الحرب: أموال لـ20 ألف أسرة إضافية و10 ملايين دولار للتدفئة

أعلنت وزيرة الشؤون حنين السيد أنّ برنامح "أمان" مستمر وأنّ اليوم 20 ألف أسرة إضافية حُوّلت لها الأموال.



وقالت: "نذكر جميع العائلات الصامدة في الجنوب بضرورة التسجيل على المنصة لضمان وصول المساعدات إليها".



أمّا وزير الطاقة والمياه جو الصدي فقد أكّد تخصيص 10 ملايين دولار للتدفئة وضخ المياه في مراكز الإيواء.



ولفت إلى أنّ الدُفعة الأولى انطلقت الجمعة.



وقال: "الشفافية فعّالة فلن نتساهل مع أي محاولة غش".