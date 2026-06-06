وزارة المالية: نواصل تلبية احتياجات المرحلة وتأمين رواتب القطاع العام والأجهزة الأمنية بانتظام

أعلن المكتب الاعلامي في وزارة المالية أنه "بعدما نشر البعض من المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي أخباراً خاطئة، ومنعاً لأي لغط، يهم المالية أن يؤكد مرة جديدة أن الوزارة ماضية وبمسؤولية عالية في تلبية احتياجات كل ما يتطلبه الظرف الراهن الذي يمر به لبنان رغم تناقص إيراداتها".



وأوضح، في بيان، أنها "تعطي أولوية مطلقة إضافة الى تأمين رواتب جميع العاملين في القطاع العام والأجهزة العسكرية والأمنية كافة بصورة منتظمة، الى تلبية احتياجات هذه الأجهزة عبر تسيير صرف كل المبالغ للمعاملات الواردة منها خصوصاً كل ما يتصل بالقطاع الصحي والاغاثي والغذائي والى كل ما له صلة بهذا الشأن على المستوى العام".