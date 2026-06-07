رمال للـLBCI: على حزب الله أن يفهم أن إيران إذا ذهبت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وبقي نتنياهو متفلّتًا أراهن أن إيران لن تطلق رصاصة واحدة لأجل حزب الله في لبنان والدليل ما نعيشه الآن