سفير لبنان لدى الرياض يلتقي رئيس مجلس الشورى السعودي

استقبل رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في مقرِّ المجلس بالرياض، سفير لبنان لدى المملكة علي قرانوح.



ورحَّب رئيس مجلس الشورى السعودي بالسفير اللبناني، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق في مهام عمله الجديدة.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.